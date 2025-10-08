Advertisement

لبنان

رجي تلقى طلبًا لدعم كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:16
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، سفير كوبا لدى لبنان خورخي ليون كروز، الذي سلّمه رسالة من وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز بارييا يطلب فيها دعم لبنان لمشروع القرار المطالِب بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين.
 
