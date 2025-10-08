رجي تلقى طلبًا لدعم كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل والمغتربين يوسف رجّي، سفير كوبا لدى ، الذي سلّمه رسالة من وزير خارجية كوبا برونو بارييا يطلب فيها دعم لبنان لمشروع القرار المطالِب بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه على كوبا.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين.