Advertisement

لبنان

لجنة التربية تبحث إدماج المتعاقدين في التعليم المهني والتقني

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1426722-638955317063878397.png
Doc-P-1426722-638955317063878397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب أشرف بيضون، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والنائب إدغار طرابلسي، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ومستشار وزيرة التربية.
Advertisement
وتم متابعة دراسة اقتراح القانون الخاص بإدماج المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي ضمن ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية، على أن تتابع الدراسة في جلسات لاحقة.
 
مواضيع ذات صلة
طوني فرنجيه يبحث مع متعاقدي التعليم المهني والتقني إدخالهم إلى ملاك الدولة
lebanon 24
08/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لمتابعة ملف تثبيتهم... المتعاقدون في التعليم المهني التقوا عددًا من النواب
lebanon 24
08/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية والتعليم.. اجتماع لأجل هذا الاقتراح!
lebanon 24
08/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
متعاقدو "المهني" في الشّمال: لتثبيتنا وصرف مستحقاتنا
lebanon 24
08/10/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الخدمة المدنية

اللجنة الفرعية

إدغار طرابلسي

مجلس الخدمة

أشرف بيضون

رئاسة ال

طرابلسي

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
09:53 | 2025-10-08
09:36 | 2025-10-08
09:30 | 2025-10-08
09:15 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24