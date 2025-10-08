لجنة التربية تبحث إدماج المتعاقدين في التعليم المهني والتقني

عقدت المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب ، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والنائب ، ورئيسة ومستشار وزيرة التربية.

وتم متابعة دراسة اقتراح القانون الخاص بإدماج المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي ضمن ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال المدنية، على أن تتابع الدراسة في جلسات لاحقة.