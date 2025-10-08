Advertisement

لبنان

لبنان والمجر يوقعان على تطوير التعاون الثقافي وترميم الكنائس التاريخية

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:50
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة سفير دولة المجر في لبنان فيرنز تشيلاغ، في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، وتم البحث في العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الثقافي.
وأكد السفير تشيلاغ على تحضير مذكرة اتفاقية لتطوير التعاون الثقافي، وأوضح أن معرضًا للمجر سيقام في الفاتيكان حول ترميم 64 كنيسة تاريخية في لبنان ضمن برنامج مساعدات المجر، مستمرًا لتفعيل هذه المشاريع الثقافية.
 
