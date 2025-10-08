لبنان والمجر يوقعان على تطوير التعاون الثقافي وترميم الكنائس التاريخية

استقبل الدكتور في ، في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع ، وتم البحث في العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال الثقافي.

وأكد السفير تشيلاغ على تحضير مذكرة اتفاقية لتطوير التعاون الثقافي، وأوضح أن معرضًا للمجر سيقام في حول ترميم 64 تاريخية في لبنان ضمن برنامج مساعدات المجر، مستمرًا لتفعيل هذه المشاريع الثقافية.