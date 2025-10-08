Advertisement

عقد الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ، ياسر عباس، وسفير دولة في محمد الأسعد اجتماعاً مع مديرة شؤون وكالة "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، في مقر الوكالة ببيروت، حيث تم بحث عدة قضايا تتعلق بأوضاع اللاجئين في المخيمات.وأوضح السفير الأسعد أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى متابعة شؤون اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات في لبنان، مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية على تقديم الدعم اللازم لمساعدة أبناء شعبها.وتناول الاجتماع الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات، واستمع المجتمعون لشرح السيدة كلاوس حول المشاريع الحالية التي تنفذها الأونروا رغم التحديات والصعوبات. كما تم بحث مشاريع جديدة تقدم بها لتنفيذها في المخيمات، بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، مع التركيز على توفير مواد البناء والاحتياجات الأساسية لترميم المنازل المتضررة وتحسين ظروف العيش.