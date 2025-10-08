25
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
فلسطين و"الأونروا".. لدعم وتحسين أوضاع المخيمات في لبنان
Lebanon 24
08-10-2025
|
08:07
عقد الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، ياسر عباس، وسفير دولة
فلسطين
في
لبنان
محمد الأسعد اجتماعاً مع مديرة شؤون وكالة "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، في مقر الوكالة ببيروت، حيث تم بحث عدة قضايا تتعلق بأوضاع اللاجئين
الفلسطينيين
في المخيمات.
وأوضح السفير الأسعد أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى متابعة شؤون اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات
الفلسطينية
في لبنان، مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية على تقديم الدعم اللازم لمساعدة أبناء شعبها.
وتناول الاجتماع الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات، واستمع المجتمعون لشرح السيدة كلاوس حول المشاريع الحالية التي تنفذها الأونروا رغم التحديات والصعوبات. كما تم بحث مشاريع جديدة تقدم بها
الفلسطينيون
لتنفيذها في المخيمات، بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، مع التركيز على توفير مواد البناء والاحتياجات الأساسية لترميم المنازل المتضررة وتحسين ظروف العيش.
(الوكالة الوطنية)
