لبنان

اليونيفيل تعيد فتح مدرسة الناقورة بعد ترميمها وتعزز الأمل بالمجتمع

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:16
زارت الناطقة الرسمية لليونيفيل، كانديس أرديل، المدرسة الرسمية في الناقورة بعد إعادة ترميمها عقب الأضرار التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة، حيث استقبلتها مديرة المدرسة ليال يوسف والطاقم التعليمي.
واطلعت أرديل على احتياجات المدرسة وطلابها، وجالت في أقسامها وصفوفها التي عاد إليها أكثر من خمسين طالباً من البلدة والقرى المجاورة. وقالت: "إن هذا التطور إيجابي جداً، فالمدارس هي مفتاح المجتمع والمجتمعات القوية هي مفتاح السلام. نأمل أن نتمكن من البناء على هذا النجاح لضمان عودة المجتمعات إلى بيئة مستقرة وآمنة".

وأضافت: "ليس هناك أمن واستقرار كاملان على طول الخط الأزرق، لكن هذه المدرسة تمثل بشرى أمل حقيقية، حيث يعود الطلاب إلى مقاعدهم رغم الدمار حولهم". وأكدت أن اليونيفيل ستواصل دعم المدرسة بالمساعي والمساعدات المختلفة.

من جهتها، شكرت مديرة المدرسة اليونيفيل على اهتمامها ودعمها المستمر للطلاب والمدرسة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
