لبنان

مخزومي يهنئ سفير لبنان الجديد في أميركا

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:13
هنأ رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس"، السفير ميشال عيسى على نيله ثقة مجلس النواب ليكون سفير الولايات المتحدة في لبنان.
وكتب:" ننتظره في لبنان واثقين أنه سيؤدي دوره على أكمل وجه، مع تأكيد الدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم لبنان وتعزيز علاقاتهما المتينة".
