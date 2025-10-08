مخزومي يهنئ سفير لبنان الجديد في أميركا

Advertisement

هنأ "الحوار الوطني" عبر منصة "اكس"، السفير ميشال نيله ثقة مجلس النواب ليكون سفير في .وكتب:" ننتظره في لبنان واثقين أنه سيؤدي دوره على أكمل وجه، مع تأكيد الدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم لبنان وتعزيز علاقاتهما المتينة".