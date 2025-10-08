في بيروت.. إطلاق معسكر تدريبي للأمن السيبراني والتحول الرقمي

Advertisement

أطلقت نقابة خبراء المعلوماتية المحلفين في مع الأكاديمية البلجيكية DTG والأستاذ الدولي في الأمن السيبراني البروفسور عطايا معسكراً تدريبياً يُعنى بالأمن السيبراني والتحول الرقمي، أُقيم في فندق VOCO وسط .وقالت النقابة في بيان إنّ البرنامج التدريبي يمثل نقطة تحول محورية في استراتيجية لبنان للأمن السيبراني الوطني، وجمع رئيس النقابة حسن الهبري وأعضاء المجلس وممثلين عن الفريق الوطني للأمن السيبراني والإدارات الحكومية كافة، بالإضافة إلى القطاع الخاص.وأشار البيان إلى أنّ المعسكر نُظم بالتنسيق المباشر مع للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس الفريق الوطني للأمن السيبراني اللواء الركن محمد المصطفى، وبالتنسيق الفني والأكاديمي مع الدكتورة لينا عويدات لضمان توافق البرنامج مع أهداف للأمن السيبراني ومواكبة برامج التحول الرقمي الجاري تنفيذها.وأوضح الهبري أنّ المبادرة صُممت أساساً عام 2018، وكان من المخطط إطلاق سلسلة ندوات تدريبية في تشرين الأول 2019، إلا أنّ أحداث 2019 وجائحة أرجأت التنفيذ، واليوم أصبحت النقابة جاهزة لتقديم المهارات اللازمة لكوادر تكنولوجيا المعلومات في الأمن السيبراني والتحول الرقمي.ويُعد هذا المعسكر بداية لسلسلة من سبعة برامج متخصصة تهدف لإعداد خبراء تكنولوجيا المعلومات اللبنانيين لمهام أمنية وطنية محورية، استجابة للاحتياجات الملحّة قبل صدور قانون الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ويشكل استثماراً استراتيجياً في البنية التحتية للأمن السيبراني في لبنان.