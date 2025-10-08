هيكل في قطر.. لتعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين

Advertisement

أعلنت قيادة أنّ العماد رودولف هيكل بدأ بتاريخ 8 تشرين الأول 2025 زيارة رسمية لدولة قطر تستمر ليومين، بدعوة من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث أكد المسؤولان القطريان مواصلة قطر دعم مؤسسات والجيش والشعب اللبناني. ، أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات دون شروط.كما التقى قائد الجيش ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث آخر التطورات في والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش اللبناني لحفظ الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، بالإضافة إلى مهامه في الجنوب وتعاونه مع قوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، فضلاً عن متابعة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.وكانت الزيارة قد استهلت بلقاء العماد هيكل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في القطرية، حيث أقيمت مراسم استقبال وتشريفات رسمية، وتباحث الجانبان في تطوير التعاون بين الجيشين على مختلف الصعد وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.