لبنان

هيكل في قطر.. لتعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:59
أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل بدأ بتاريخ 8 تشرين الأول 2025 زيارة رسمية لدولة قطر تستمر ليومين، بدعوة من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.
وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث أكد المسؤولان القطريان مواصلة قطر دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش والشعب اللبناني. من جهته، أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات دون شروط.

كما التقى قائد الجيش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش اللبناني لحفظ الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، بالإضافة إلى مهامه في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، فضلاً عن متابعة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وكانت الزيارة قد استهلت بلقاء العماد هيكل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في وزارة الدفاع القطرية، حيث أقيمت مراسم استقبال وتشريفات رسمية، وتباحث الجانبان في تطوير التعاون بين الجيشين على مختلف الصعد وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
 
