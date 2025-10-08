Advertisement

لبنان

رسامني وفرنجية.. بحث مشاريع لتطوير المناطق الشمالية

Lebanon 24
08-10-2025 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1426775-638955376977384710.png
Doc-P-1426775-638955376977384710.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار متابعته اليومية للشؤون الإنمائية والخدماتية في مختلف المناطق اللبنانية، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في مكتبه اليوم مع النائب طوني فرنجية.
Advertisement
وتم في خلال اللقاء البحث في عدد من الملفات المرتبطة بعمل الوزارة، ولا سيّما المشاريع الإنمائية والبنى التحتية الهادفة إلى تطوير المناطق الشمالية وتحسين خدمات الطرق والنقل والمرافئ.
مواضيع ذات صلة
الخورأسقف فرنجية: لنحيا على منطق الصليب ومنطق الحب
lebanon 24
08/10/2025 19:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت زار رسامني لمتابعة مشاريع البنى التحتية والنقل في بيروت
lebanon 24
08/10/2025 19:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فايز رسامني يدرس تطوير النقل البحري والجوي
lebanon 24
08/10/2025 19:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عون إطلع من رسامني على خطة تطوير قطاع الطيران المدني
lebanon 24
08/10/2025 19:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب طوني فرنجية

طوني فرنجي

اللبنانية

الشمالي

فرنجية

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:12 | 2025-10-08
12:06 | 2025-10-08
12:00 | 2025-10-08
11:58 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24