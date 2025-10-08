25
لبنان
رسامني وفرنجية.. بحث مشاريع لتطوير المناطق الشمالية
Lebanon 24
08-10-2025
|
09:15
في إطار متابعته اليومية للشؤون الإنمائية والخدماتية في مختلف المناطق
اللبنانية
، عقد وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
اجتماعا في مكتبه اليوم مع
النائب طوني فرنجية
.
وتم في خلال اللقاء البحث في عدد من الملفات المرتبطة بعمل الوزارة، ولا سيّما المشاريع الإنمائية والبنى التحتية الهادفة إلى تطوير المناطق الشمالية وتحسين خدمات الطرق والنقل والمرافئ.
