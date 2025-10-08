"القـسام" تنشر صورة لـ نصرالله.. وهذا ما قالته

في الذكرى الثانية لعملية "طوفان "، نشرت القــسام صورة للأمين العام لحزب الله الشهيد ، بعنوان: "غزة لن تنسى من ساندها".

وأرفقتها بمقولة للسيد جاء فيها: "نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم وللضفة الغربية ولشعب . ومنذ 8 تشرين الأول/ اكتوبر دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الاقصى لأنها معركة الأمة".