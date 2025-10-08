Advertisement

لبنان

"القـسام" تنشر صورة لـ نصرالله.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
08-10-2025 | 09:36
في الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"، نشرت كتائب القــسام صورة للأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، بعنوان: "غزة لن تنسى من ساندها".
وأرفقتها بمقولة للسيد نصرالله جاء فيها: "نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم وللضفة الغربية ولشعب لبنان. ومنذ 8 تشرين الأول/ اكتوبر دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الاقصى لأنها معركة الأمة".
 
Image
