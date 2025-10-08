Advertisement

لبنان

المصري يتسلّم مشروع قانون الإعلام الجديد من مرقص

Lebanon 24
08-10-2025 | 09:53
زار نقيب المحامين، فادي المصري، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، حيث اطّلع على النسخة الأخيرة من مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، والتي يتبنّاها الوزير رسميًا.
وفي تصريحاته بعد اللقاء، أشاد المصري بالجهود المستمرة التي يبذلها الوزير مرقص لدفع مشروع القانون نحو الإقرار، مؤكّدًا أن الوزير معروف بمواقفه الداعمة للحريات العامة وخصوصًا الحريات الإعلامية. وأضاف أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية في تنظيم قطاع الإعلام في لبنان، ويعزز حماية حقوق العاملين فيه، ويؤسس لإطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الإعلام والدولة والمجتمع.
