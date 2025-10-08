الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا

أفادت "الجديد، أنّه "بناء على الإخبار المقدم من المحامين ، ، وجاد طعمة، بالتعاون مع العميد المتقاعد سامي رماح أمام المالية بصدد هدر المال العام واستغلال النفوذ في خلال حقبة السابق اللواء المتقاعد بمعرض فصل مرافقين مع سيارات ولوازمها من المحروقات والصيانة بتصرف أشخاص ورؤساء أحزاب ومسؤولين سابقين وشركات ورجال أعمال وسيدات مجتمع، تم الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني من قبل العامة المالية بجرائم هدر المال العام وإستغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع وأحيل الملف إلى في حسن حيث عينت جلسة المحاكمة في أواخر هذا الشهر".

