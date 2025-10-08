Advertisement

لبنان

الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:12
أفادت "الجديد، أنّه "بناء على الإخبار المقدم من المحامين علي عباس، واصف الحركة، وجاد طعمة، بالتعاون مع العميد المتقاعد سامي رماح أمام النيابة العامة المالية بصدد هدر المال العام واستغلال النفوذ في المديرية العامة لأمن الدولة خلال حقبة المدير العام السابق اللواء المتقاعد طوني صليبا بمعرض فصل مرافقين مع سيارات ولوازمها من المحروقات والصيانة بتصرف أشخاص ورؤساء أحزاب ومسؤولين سابقين وشركات ورجال أعمال وسيدات مجتمع، تم الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا من قبل النيابة العامة المالية بجرائم هدر المال العام وإستغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق في بيروت حسن حمدان حيث عينت جلسة المحاكمة في أواخر هذا الشهر".
