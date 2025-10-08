Advertisement

لبنان

عون من مجلس الخدمة المدنية.. تشديد على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1426794-638955412967975808.png
Doc-P-1426794-638955412967975808.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، باستقبال فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، خلال زيارته للمجلس يوم الجمعة 3-10-2025. وخلال الزيارة، اطلع الرئيس عون على أوضاع المجلس وأنشطته الإدارية، ثم قام بجولة داخل الوحدات الإدارية للاطلاع على سير العمل، متفقدًا كل الإجراءات والمهام المنفذة على الأرض.
Advertisement

وخلال الزيارة، أكّد الرئيس عون دعمه الكامل لمجلس الخدمة المدنية، موضحًا أن للمجلس دورًا رقابيًا محوريًا في تعزيز الإدارة العامة وتفعيل أعمالها بما يحقق الصالح العام. وشدّد على أهمية الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية في أداء كل موظف لمهامه المكلف بها، لضمان إدارة فعالة ومستقلة.

من جهتها، عبّرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية عن شكرها العميق للرئيس عون، معتبرة أن زيارته شكلت حافزًا للعاملين لمزيد من الالتزام والعطاء في مهامهم اليومية، وأكدت أن دعم الرئيس يعكس حرص الدولة على تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الإدارة العامة في لبنان.
 
 
مواضيع ذات صلة
دعوات لتثبيت المئات من متعاقدي الشؤون الاجتماعية عبر مجلس الخدمة المدنية
lebanon 24
08/10/2025 19:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية يطرح خارطة طريق للنهوض الإداري
lebanon 24
08/10/2025 19:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو مجلس إدارة مستشفى الخدمة العامة بغزة: حاليا هناك 4 مستشفيات صغيرة تعمل في ظل أوضاع صعبة
lebanon 24
08/10/2025 19:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: نعيد بناء الإدارة على أسس الكفاءة والشفافية
lebanon 24
08/10/2025 19:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزيف عون

الإدارة العامة

عماد جوزيف عون

الرئيس عون

الدولة على

الجمهوري

رئيس عون

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:22 | 2025-10-08
12:20 | 2025-10-08
12:12 | 2025-10-08
12:06 | 2025-10-08
12:00 | 2025-10-08
11:58 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24