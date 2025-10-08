25
لبنان
عون من مجلس الخدمة المدنية.. تشديد على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، باستقبال فخامة رئيس الجمهورية،
العماد جوزيف عون
، خلال زيارته للمجلس يوم الجمعة 3-10-2025. وخلال الزيارة، اطلع
الرئيس عون
على أوضاع المجلس وأنشطته الإدارية، ثم قام بجولة داخل الوحدات الإدارية للاطلاع على سير العمل، متفقدًا كل الإجراءات والمهام المنفذة على الأرض.
وخلال الزيارة، أكّد الرئيس عون دعمه الكامل لمجلس الخدمة المدنية، موضحًا أن للمجلس دورًا رقابيًا محوريًا في تعزيز
الإدارة العامة
وتفعيل أعمالها بما يحقق الصالح العام. وشدّد على أهمية الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية في أداء كل موظف لمهامه المكلف بها، لضمان إدارة فعالة ومستقلة.
من جهتها، عبّرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية عن شكرها العميق للرئيس عون، معتبرة أن زيارته شكلت حافزًا للعاملين لمزيد من الالتزام والعطاء في مهامهم اليومية، وأكدت أن دعم الرئيس يعكس حرص
الدولة على
تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الإدارة العامة في
لبنان
.
