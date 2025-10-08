25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دياب للأبيض: نحتاج دولة سيّدة وأحراراً منفتحين لإنقاذ لبنان
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس
المجلس الوطني
الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض، يرافقه المحامية غريس طعمه، المسؤولة عن شؤون المرأة ورعاية الطفل في المجلس، الرئيس الدكتور
حسان دياب
في مكتبه، حيث دار نقاش موسّع حول الأوضاع العامة والأمنية، والحروب الإقليمية وتداعياتها المباشرة على الواقع اللبناني الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
Advertisement
وفي بيانٍ صادر عنه، أشار الأبيض إلى أن الرئيس
دياب
شدّد خلال اللقاء على ضرورة إتاحة الفرصة لجيل الشباب كي يشارك في عملية بناء "
لبنان
الجديد الذي يحلمون به"، بدل تركهم يهاجرون بحثًا عن حياة مستقرة وفرص عمل ومستقبلٍ أفضل.
ونقل الأبيض عن دياب قوله إن "التغيير الحقيقي لا يتحقّق إلا بإقامة
دولة مستقلة
ذات سيادة داخلية فعلية، غير خاضعة لأي ارتهان خارجي"، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج اليوم إلى رجال دولة أحرار، وطنيين، مثقفين، منفتحين وغير طائفيين، قادرين على إخراج لبنان من دوّامة الفوضى والانقسام.
كما أثنى الأبيض على مواقف دياب، معتبرًا أن "
الوحدة الوطنية
والمساواة وسيادة القانون هي السبيل الوحيد لإنقاذ الوطن". ودعا إلى التخلّي عن الحسابات الحزبية والمصالح الخارجية والعصبيات الطائفية، والعودة إلى "حضن الوطن الذي كان يومًا لؤلؤة الشرق ومنبرًا لكل إنسان حرّ ومثقف".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الحل الوحيد لإنقاذ لبنان
Lebanon 24
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الحل الوحيد لإنقاذ لبنان
08/10/2025 19:42:51
08/10/2025 19:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران إبراهيم في عيد السيدة: كم يحتاج لبنان اليوم إلى نجاتك
Lebanon 24
المطران إبراهيم في عيد السيدة: كم يحتاج لبنان اليوم إلى نجاتك
08/10/2025 19:42:51
08/10/2025 19:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: حصر السلاح شرط لقيام دولة سيادية
Lebanon 24
لقاء سيدة الجبل: حصر السلاح شرط لقيام دولة سيادية
08/10/2025 19:42:51
08/10/2025 19:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية: سيبقى السيد حسن رمزاً لكل أحرار الأرض
Lebanon 24
فرنجية: سيبقى السيد حسن رمزاً لكل أحرار الأرض
08/10/2025 19:42:51
08/10/2025 19:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الوحدة الوطنية
المجلس الوطني
دولة مستقلة
مجلس الوطني
رئيس دياب
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها
Lebanon 24
رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها
12:22 | 2025-10-08
08/10/2025 12:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
Lebanon 24
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
12:20 | 2025-10-08
08/10/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
Lebanon 24
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
12:12 | 2025-10-08
08/10/2025 12:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
Lebanon 24
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
12:00 | 2025-10-08
08/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
16:06 | 2025-10-07
07/10/2025 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
12:22 | 2025-10-08
رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها
12:20 | 2025-10-08
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
12:12 | 2025-10-08
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
12:06 | 2025-10-08
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:00 | 2025-10-08
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
11:58 | 2025-10-08
باتفاق مع الزبائن مقابل المال... توقيف فتيات يقمن بأعمال منافية للآداب داخل مركز تدليك (صورة)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 19:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 19:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 19:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24