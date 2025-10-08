Advertisement

لبنان

دياب للأبيض: نحتاج دولة سيّدة وأحراراً منفتحين لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:28
زار رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض، يرافقه المحامية غريس طعمه، المسؤولة عن شؤون المرأة ورعاية الطفل في المجلس، الرئيس الدكتور حسان دياب في مكتبه، حيث دار نقاش موسّع حول الأوضاع العامة والأمنية، والحروب الإقليمية وتداعياتها المباشرة على الواقع اللبناني الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
وفي بيانٍ صادر عنه، أشار الأبيض إلى أن الرئيس دياب شدّد خلال اللقاء على ضرورة إتاحة الفرصة لجيل الشباب كي يشارك في عملية بناء "لبنان الجديد الذي يحلمون به"، بدل تركهم يهاجرون بحثًا عن حياة مستقرة وفرص عمل ومستقبلٍ أفضل.

ونقل الأبيض عن دياب قوله إن "التغيير الحقيقي لا يتحقّق إلا بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة داخلية فعلية، غير خاضعة لأي ارتهان خارجي"، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج اليوم إلى رجال دولة أحرار، وطنيين، مثقفين، منفتحين وغير طائفيين، قادرين على إخراج لبنان من دوّامة الفوضى والانقسام.

كما أثنى الأبيض على مواقف دياب، معتبرًا أن "الوحدة الوطنية والمساواة وسيادة القانون هي السبيل الوحيد لإنقاذ الوطن". ودعا إلى التخلّي عن الحسابات الحزبية والمصالح الخارجية والعصبيات الطائفية، والعودة إلى "حضن الوطن الذي كان يومًا لؤلؤة الشرق ومنبرًا لكل إنسان حرّ ومثقف".
 
(الوكالة الوطنية)
 
