لبنان

الحجار يستقبل القائم بالأعمال الأميركي.. 40 مليون دولار دعمًا لقوى الأمن

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:39
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان، حيث جرى عرض للمستجدات في لبنان والمنطقة، وتأكيد استمرار الدعم الأميركي لقوى الأمن الداخلي الذي بلغت قيمته أربعين مليون دولار ضمن برامج التعاون الأمني.
كما استقبل الحجار سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، وبحث معه في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الأمني والإداري بين البلدين.

وفي سياق آخر، التقى الوزير النائبين محمد سليمان وسجيع عطية يرافقهما وفد من بلديات الدريب الأوسط، حيث طرح الوفد سلسلة مطالب إنمائية، أبرزها الإسراع في تشكيل اتحاد البلديات، وقد وعد الوزير الحجار بمتابعة الملف والعمل على تحقيق المطالب المطروحة في أسرع وقت ممكن.
