الحجار يستقبل القائم بالأعمال الأميركي.. 40 مليون دولار دعمًا لقوى الأمن

استقبل والبلديات أحمد في مكتبه، السفارة الأميركية في كيث هانيغان، حيث جرى عرض للمستجدات في والمنطقة، وتأكيد استمرار الدعم الأميركي لقوى الأمن الداخلي الذي بلغت قيمته أربعين مليون دولار ضمن برامج التعاون الأمني.كما استقبل الحجار سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، وبحث معه في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الأمني والإداري بين البلدين.وفي سياق آخر، التقى الوزير النائبين محمد سليمان وسجيع يرافقهما وفد من بلديات الدريب الأوسط، حيث طرح الوفد سلسلة مطالب إنمائية، أبرزها الإسراع في تشكيل ، وقد وعد الوزير الحجار بمتابعة الملف والعمل على تحقيق المطالب المطروحة .