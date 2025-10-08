25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منسى يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون الدفاعي وتطبيق القرار 1701
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، نائب
الأمين العام
للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي
الأوروبي
السيد شارل فريز، يرافقه وفد من
الاتحاد الأوروبي
تقدّمته السفيرة ساندرا دي وايلي.
Advertisement
وتم خلال اللقاء البحث في سبل دعم
لبنان
في مجالي الأمن والدفاع، وخصوصًا في ما يتعلّق بتعزيز قدرات الجيش اللبناني ضمن إطار الجهود المستمرة لتطبيق القرار الدولي 1701، ومواصلة انتشار الوحدات العسكرية في مختلف المناطق
اللبنانية
، لا سيما جنوب نهر الليطاني، في ضوء انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" المقرر في نهاية عام 2026.
وتطرّق الجانبان إلى برنامج المساعدات الأوروبية المخصّص للجيش اللبناني، وإلى مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتحديات التي تواجه هذا المسار على المستويين الداخلي والإقليمي.
وفي السياق نفسه، استقبل اللواء منسى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق
القضاء
موريس تيدبال-بنز، حيث جرى البحث في الانتهاكات
الإسرائيلية
المتكرّرة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن 1701 خلال الاعتداءات الأخيرة على لبنان.
وسأل المقرر الأممي عن مدى متابعة السلطات اللبنانية لتلك الانتهاكات عبر تحقيقات مستقلة في كل حادثة، واقترح إنشاء غرفة تنسيق مشتركة تضم وزارات الدفاع والداخلية والعدل لتوحيد الجهود وتوثيق هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وردّ الوزير منسى مؤكداً أنّ الجيش اللبناني يوثّق كل الخروقات الإسرائيلية ويرسلها رسميًا إلى
الأمم المتحدة
عبر
وزارة الخارجية
، مشددًا على أن المجتمع الدولي مدعوّ أولًا إلى الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من التلال الخمس المحتلّة قبل أي بحث إضافي في الملفات الأمنية.
وقال منسى: "تعمل الدول الصديقة على دعم قدرات الجيش وتطبيق خطة الدولة لحصر السلاح بيدها، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من دون إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي
ووقف الخروقات اليومية للسيادة اللبنانية".
بدوره، وعد المقرر الأممي برفع الصوت داخل أروقة الأمم المتحدة للمطالبة بوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً تضامن المنظمة الدولية مع الجهود اللبنانية في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، التقى الوزير منسى النائب فراس حمدان وبحث معه في الأوضاع العامة، كما استقبل المحامي إيلي أسود وتناول معه عدداً من الشؤون الوطنية والقانونية.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
منسى التقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون
Lebanon 24
منسى التقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون
08/10/2025 19:44:17
08/10/2025 19:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين مجلس التعاون الخليجي: نهدف للخروج بتوصيات لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي
Lebanon 24
أمين مجلس التعاون الخليجي: نهدف للخروج بتوصيات لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي
08/10/2025 19:44:17
08/10/2025 19:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701
Lebanon 24
مرقص: التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701
08/10/2025 19:44:17
08/10/2025 19:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته
Lebanon 24
مرقص: الحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته
08/10/2025 19:44:17
08/10/2025 19:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
الأمين العام
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها
Lebanon 24
رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها
12:22 | 2025-10-08
08/10/2025 12:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
Lebanon 24
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
12:20 | 2025-10-08
08/10/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
Lebanon 24
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
12:12 | 2025-10-08
08/10/2025 12:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
Lebanon 24
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
12:00 | 2025-10-08
08/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
16:06 | 2025-10-07
07/10/2025 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:22 | 2025-10-08
رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها
12:20 | 2025-10-08
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
12:12 | 2025-10-08
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
12:06 | 2025-10-08
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:00 | 2025-10-08
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
11:58 | 2025-10-08
باتفاق مع الزبائن مقابل المال... توقيف فتيات يقمن بأعمال منافية للآداب داخل مركز تدليك (صورة)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 19:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 19:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 19:44:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24