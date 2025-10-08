24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل يعيّن محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار العدالة
اللبنانية
، أصدر وزير العدل القاضي عادل نصّار قرارًا بتعيين مجموعة من القضاة كمحققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية التي شكّلت علامات فارقة في تاريخ
لبنان
المعاصر، وذلك في إطار مساعيه لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وترسيخ العدالة المستقلة.
Advertisement
وشملت التعيينات الجديدة:
- القاضية أميرة صبرا: محققة عدلية في قضية اغتيال الشيخ أحمد عسّاف.
- القاضي فادي عقيقي: في قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
- القاضي يحيى غبوره: في جريمة الهجوم المسلح على بلدة
إهدن
التي أودت بحياة النائب طوني
فرنجية
وعائلته ومرافقيه.
- القاضي
جوزف
تامر: في قضية محاولة اغتيال الرئيس الأسبق كميل شمعون.
- القاضية آلاء
الخطيب
: في قضية أحداث ومواجهات محلة بورضاي –
بعلبك
.
- القاضي فادي صوان: في قضية اغتيال الوزير السابق
إيلي
حبيقة.
- القاضي سامر يونس: في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
- القاضي كمال نصّار: في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بيصور.
- القاضي سامي صادر: في قضية اغتيال الوزير والنائب
بيار
أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.
- القاضي سامر ليشع: في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
- القاضي كلود غانم: في قضية اغتيال النائب والصحافي
جبران
تويني ومرافقيه.
ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة إشارة جدّية إلى إعادة فتح الملفات التي بقيت عالقة لعقود، تمهيدًا لإحقاق العدالة وكشف الحقائق للرأي العام، في ظل تعهّد الوزير نصّار بمواصلة الجهود لكشف كل الجرائم السياسية بعيدًا عن التدخلات السياسية والطائفية.
مواضيع ذات صلة
تعيين محققين عدليين نحو الحل
Lebanon 24
تعيين محققين عدليين نحو الحل
09/10/2025 01:16:57
09/10/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال كيرك.. القناص طليق والمحققون يلاحقون الخيوط
Lebanon 24
اغتيال كيرك.. القناص طليق والمحققون يلاحقون الخيوط
09/10/2025 01:16:57
09/10/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تشارلي كيرك.. هذه قائمة الاغتيالات السياسية السابقة
Lebanon 24
بعد تشارلي كيرك.. هذه قائمة الاغتيالات السياسية السابقة
09/10/2025 01:16:57
09/10/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة
Lebanon 24
مرقص: عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة
09/10/2025 01:16:57
09/10/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية
فرنجية
الطائف
الخطيب
الصحاف
لبنان
جبران
بعلبك
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
Lebanon 24
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
17:07 | 2025-10-08
08/10/2025 05:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-10-08
08/10/2025 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
16:51 | 2025-10-08
08/10/2025 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
16:45 | 2025-10-08
08/10/2025 04:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
16:32 | 2025-10-08
08/10/2025 04:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:07 | 2025-10-08
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
16:58 | 2025-10-08
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2025-10-08
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
16:45 | 2025-10-08
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
16:32 | 2025-10-08
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
16:23 | 2025-10-08
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24