الراعي اختتم إقامته في المقر الصيفي بالديمان وعاد إلى بكركي

اختتم البطريرك اقامته الصيفية في المقر البطريركي في الديمان، وشارك صباحاً المطران الياس نصار في القداس الذي اقيم في كابيلا مار الياس في الصرح يعاونه أمين الديوان الخوري خليل عرب، أمين السر الخوري كاميليو مخايل، الأب فادي تابت والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا.

وانطلق بعيد الظهر إلى الصرح البطريركي في يرافقه المطران نصار والأمين العام وأمين السر، وكان في وداعه حشد من الكهنة والعلمانيين والقيمين على الصرح، طالبين بركته الأبوية، متمنين له "دوام الصحة والعودة لمباركة المقر الصيفي وقضاء الصيف على مشارف الوادي المقدس".