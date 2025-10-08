Advertisement

لبنان

بالصور... هذا ما ضبطه الأمن السوري على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
08-10-2025 | 11:18
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع مكافحة المخدرات في حمص، وبالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في القصير، تمكن من ضبط معدات تُستخدم في تصنيع مادة الكبتاغون على الحدود السورية–اللبنانية في منطقة القصير، حيث كانت مخبأة تحت ساتر ترابي.
وباشرت فرق المكافحة أعمالها الميدانية، حيث قامت باستخراج المعدات، ونقلها إلى الجهات المختصة، كما أُتلفت المواد الأولية المضبوطة وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.


وأكدت الوزارة استمرارها في جهود مكافحة تهريب وتصنيع المواد المخدرة، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع .













 
















































