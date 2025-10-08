24
لبنان
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-10-2025
|
12:06
photos
تكشّفت معلومات جديدة عن اللحظات الأخيرة التي شهدها الفنان
فضل شاكر
قبيل تسليم نفسه إلى الجيش، يوم السبت الماضي عند مدخل مخيم
عين الحلوة - صيدا
.
وذكرت المصادر أنّ شاكر لم يتخذ قرار تسليمه نفسه في الساعات الأخيرة، بل خضع الأمر للدراسة خلال الأشهر الماضية، في حين أن أجهزة الدولة كانت على علمٍ بما كان يجري بحثه بشأن التسليم.
وكشفت معلومات
"
لبنان24
"
أنَّ شاكر التقى شخصيات عديدة داخل المخيم مؤخراً أبرزهم محاميته أماتا مبارك ومتعهد الحفلات عماد
قانصو
، مشيرة إلى أنّ شخصية دبلوماسية عربية زارت شاكر في المخيم قبيل أيام من تسليمه نفسه.
وعلم
"لبنان24"
أن منزل فضل شاكر تم اقفاله حالياً من قبل أحد أفراده عائلته، فيما تقولُ المعلومات إن شاكر لم يبلغ عائلته الصغيرة بأمر تسليم نفسه، وقد شكل الأمرُ مفاجأة لهم حينما سمعوا بالأمر من الإعلام.
وأوضحت المصادر أنّ شاكر لم يكن ينوي مغادرة منزله في
مخيم عين الحلوة
إلى مكان آخر قبيل تسليم نفسه، رغم الاقتراحات التي تم تقديمها له في هذا الإطار.
أيضاً، تقول المعلومات إنَّ شاكر تعرض للتهديدات حتى اللحظة الأخيرة خلال بقائه في مخيم
عين الحلوة
من قبل جماعات مسلحة هناك، كاشفة أنّ هناك أشخاصاً هددوا في وقتٍ سابق بقصف منزل شاكر بـ"قذيفة شامل".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
