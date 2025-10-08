Advertisement

لبنان

مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2025 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1426834-638955473147668643.jpg
Doc-P-1426834-638955473147668643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشّفت معلومات جديدة عن اللحظات الأخيرة التي شهدها الفنان فضل شاكر قبيل تسليم نفسه إلى الجيش، يوم السبت الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا.
Advertisement
 

وذكرت المصادر أنّ شاكر لم يتخذ قرار تسليمه نفسه في الساعات الأخيرة، بل خضع الأمر للدراسة خلال الأشهر الماضية، في حين أن أجهزة الدولة كانت على علمٍ بما كان يجري بحثه بشأن التسليم.
 

وكشفت معلومات "لبنان24" أنَّ شاكر التقى شخصيات عديدة داخل المخيم مؤخراً أبرزهم محاميته أماتا مبارك ومتعهد الحفلات عماد قانصو، مشيرة إلى أنّ شخصية دبلوماسية عربية زارت شاكر في المخيم قبيل أيام من تسليمه نفسه.
 

وعلم "لبنان24" أن منزل فضل شاكر تم اقفاله حالياً من قبل أحد أفراده عائلته، فيما تقولُ المعلومات إن شاكر لم يبلغ عائلته الصغيرة بأمر تسليم نفسه، وقد شكل الأمرُ مفاجأة لهم حينما سمعوا بالأمر من الإعلام.
 

وأوضحت المصادر أنّ شاكر لم يكن ينوي مغادرة منزله في مخيم عين الحلوة إلى مكان آخر قبيل تسليم نفسه، رغم الاقتراحات التي تم تقديمها له في هذا الإطار.
 

أيضاً، تقول المعلومات إنَّ شاكر تعرض للتهديدات حتى اللحظة الأخيرة خلال بقائه في مخيم عين الحلوة من قبل جماعات مسلحة هناك، كاشفة أنّ هناك أشخاصاً هددوا في وقتٍ سابق بقصف منزل شاكر بـ"قذيفة شامل".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
lebanon 24
09/10/2025 01:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة مؤثرة لوالده.. محمد فضل شاكر يفاجئ جمهوره
lebanon 24
09/10/2025 01:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
lebanon 24
09/10/2025 01:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
lebanon 24
09/10/2025 01:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

عين الحلوة - صيدا

مخيم عين الحلوة

عين الحلوة

عين الحلو

دبلوماسي

مخيم عين

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2025-10-08
16:58 | 2025-10-08
16:51 | 2025-10-08
16:45 | 2025-10-08
16:32 | 2025-10-08
16:23 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24