مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!

تكشّفت معلومات جديدة عن اللحظات الأخيرة التي شهدها الفنان قبيل تسليم نفسه إلى الجيش، يوم السبت الماضي عند مدخل مخيم .

وذكرت المصادر أنّ شاكر لم يتخذ قرار تسليمه نفسه في الساعات الأخيرة، بل خضع الأمر للدراسة خلال الأشهر الماضية، في حين أن أجهزة الدولة كانت على علمٍ بما كان يجري بحثه بشأن التسليم.



وكشفت معلومات " " أنَّ شاكر التقى شخصيات عديدة داخل المخيم مؤخراً أبرزهم محاميته أماتا مبارك ومتعهد الحفلات عماد ، مشيرة إلى أنّ شخصية دبلوماسية عربية زارت شاكر في المخيم قبيل أيام من تسليمه نفسه.



وعلم "لبنان24" أن منزل فضل شاكر تم اقفاله حالياً من قبل أحد أفراده عائلته، فيما تقولُ المعلومات إن شاكر لم يبلغ عائلته الصغيرة بأمر تسليم نفسه، وقد شكل الأمرُ مفاجأة لهم حينما سمعوا بالأمر من الإعلام.



وأوضحت المصادر أنّ شاكر لم يكن ينوي مغادرة منزله في إلى مكان آخر قبيل تسليم نفسه، رغم الاقتراحات التي تم تقديمها له في هذا الإطار.