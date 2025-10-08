Advertisement

لبنان

رجّي: لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها

Lebanon 24
08-10-2025 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1426844-638955483390960749.webp
Doc-P-1426844-638955483390960749.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدًا نيابيًا بريطانيًا برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابية في مجلس التفاهم العربي–البريطاني جوزف ويليتس.
Advertisement
 
 
وقال رجّي بعد اللقاء: "بحثنا في ما يمكن أن تقدّمه بريطانيا للبنان والجيش، وشددتُ على أنه لا مبرّر لبقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وقتلها مدنيين"، مؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتناول اللقاء أيضاً العلاقات اللبنانية–السورية، ومسار المحادثات الجارية بين البلدين حول عدد من الملفات، حيث أكد الوزير رجي "ضرورة انطلاق عملية ترسيم الحدود مع سوريا في أقرب وقت".
مواضيع ذات صلة
الكتائب: لا مبرّر لبقاء أي سلاح خارج إطار الدولة
lebanon 24
09/10/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هاماك: لا مبرر لخفض الفائدة وسط استمرار التضخم
lebanon 24
09/10/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شحاده: بقاء إسرائيل على أراض لبنانية يعرقل حصر السلاح
lebanon 24
09/10/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: كلمة الرئيس عون سيتخللها تأكيد على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات
lebanon 24
09/10/2025 01:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المناطق المتضررة

المجتمع الدولي

وزير الخارجية

اللبنانية

البريطاني

بريطانيا

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2025-10-08
16:58 | 2025-10-08
16:51 | 2025-10-08
16:45 | 2025-10-08
16:32 | 2025-10-08
16:23 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24