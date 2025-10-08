بيانٌ من الشركات المستوردة للنفط.. ماذا فيه؟

أعلنت الشركاتَ المستوردةَ للنفطِ في ، في بيان، انها "بصفتِها الجهةَ المسؤولةَ الأولى عن استيرادِ وتخزينِ وتوزيعِ المشتقّاتِ النفطيّةِ على مختلفِ الأراضي اللبنانيّة، وبما أنّها تمتلكُ محطات وتُديرُ محطات بصورةٍ مباشرةٍ ومحطات عبرَ عقودِ امتيازٍ (فرنشايز)، أي القسمَ الأكبرَ من محطّاتِ المحروقاتِ العاملةِ في السوقِ المحلّي، تعتبرُ أنّه من الإلزاميِّ أن تكونَ شركاتنا ممثَّلةً في جميعِ الاجتماعاتِ التي تُعقَدُ مع الجهاتِ الرسميّةِ اللبنانيّة، من وزاراتٍ ومديريّاتٍ عامّةٍ ومحافظين ورؤساءِ بلديّاتٍ وسائرِ الفعاليّاتِ المعنيّة، وأن تُشارِكَ في مناقشةِ القراراتِ المتّصلةِ بهذا القطاعِ الحيويّ".

