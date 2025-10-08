Advertisement

لبنان

بيانٌ من الشركات المستوردة للنفط.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 12:52
أعلنت الشركاتَ المستوردةَ للنفطِ في لبنان، في بيان، انها "بصفتِها الجهةَ المسؤولةَ الأولى عن استيرادِ وتخزينِ وتوزيعِ المشتقّاتِ النفطيّةِ على مختلفِ الأراضي اللبنانيّة، وبما أنّها تمتلكُ محطات وتُديرُ محطات بصورةٍ مباشرةٍ ومحطات عبرَ عقودِ امتيازٍ (فرنشايز)، أي القسمَ الأكبرَ من محطّاتِ المحروقاتِ العاملةِ في السوقِ المحلّي، تعتبرُ أنّه من الإلزاميِّ أن تكونَ شركاتنا ممثَّلةً في جميعِ الاجتماعاتِ التي تُعقَدُ مع الجهاتِ الرسميّةِ اللبنانيّة، من وزاراتٍ ومديريّاتٍ عامّةٍ ومحافظين ورؤساءِ بلديّاتٍ وسائرِ الفعاليّاتِ المعنيّة، وأن تُشارِكَ في مناقشةِ القراراتِ المتّصلةِ بهذا القطاعِ الحيويّ".
وأشارت الى انه "بناءً على ما تقدَّم، نؤكِّدُ ان مشاركتَنا في الاجتماعاتِ الرسميّةِ المتعلّقةِ بالقطاعِ ضرورةٌ أساسيّةٌ لضمانِ تمثيلٍ شاملٍ"، مشددة في هذا الإطار على "ضرورة التزام كافّةَ المحطّاتِ بأعلى معاييرِ السلامةِ العامّةِ والجودةِ التشغيليّة".
