لبنان

جديد ملف "التيك توكر" المعروف بـ"رسمي".. تم إخلاء سبيله!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-10-2025 | 13:24
كشفت معلومات "لبنان24" أن الناشط على تطبيق "تيك توك" الملقب بـ"رسمي" والذي تم توقيفه مؤخراً من قبل المديرية العامة لأمن الدولة، تم إخلاء سبيله اليوم بعدما أحيل، بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في جنوب لبنان، إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب.
وذكرت المعلومات أن "رسمي" تُرك رهن التحقيق من قبل المكتب المذكور بناء لإشارة القضاء وليس من قبل المديرية العامة لأمن الدولة التي أجرت معه تحقيقات قبل أن تحيله إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، ومن هناك جرى إخلاء سبيله.
 

يشار إلى أن "رسمي" تم توقيفه بتهمة ابتزاز فتيات، فيما ضبطت معه فيديوهات خادشة للحياء.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

