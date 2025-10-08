كشفت معلومات " " أن الناشط على تطبيق "تيك توك" الملقب بـ"رسمي" والذي تم توقيفه مؤخراً من قبل ، تم إخلاء سبيله اليوم بعدما أحيل، بناء على إشارة الإستئنافية في ، إلى الإتجار بالبشر وحماية الآداب.

Advertisement



وذكرت المعلومات أن "رسمي" تُرك رهن التحقيق من قبل المكتب المذكور بناء لإشارة وليس من قبل لأمن الدولة التي أجرت معه تحقيقات قبل أن تحيله إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، ومن هناك جرى إخلاء سبيله.