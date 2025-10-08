طعن أحد العسكريين بعد إشكال وقع بينهما في طرابلس... وهذا ما حلّ به!

Advertisement

بعد سلسلة عمليات دهم نفّذتها وحدة من الجيش، ومتابعة أمنية من قبل ، أُوقف المواطن (ع.ح.) بتاريخ 8 / 10 /2025 في مدينة ، لإقدامه على طعن أحد العسكريين ما أسفر عن مقتله أثناء إشكال وقع بينهما في منطقة المنكوبين – طرابلس بتاريخ 7 / 10 /2025 نتيجة خلافات شخصية.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.