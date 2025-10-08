Advertisement

لبنان

طعن أحد العسكريين بعد إشكال وقع بينهما في طرابلس... وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
08-10-2025 | 13:56
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بعد سلسلة عمليات دهم نفّذتها وحدة من الجيش، ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، أُوقف المواطن (ع.ح.) بتاريخ 8 / 10 /2025 في مدينة طرابلس، لإقدامه على طعن أحد العسكريين ما أسفر عن مقتله أثناء إشكال وقع بينهما في منطقة المنكوبين – طرابلس بتاريخ 7 / 10 /2025 نتيجة خلافات شخصية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
