لبنان

صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 14:15
أفيد، مساء اليوم الأربعاء، عن سماع دويّ انفجار قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين.
 
وبعد التدقيق، تبيّن أن الصوت القوي ناجم عن انفجار إطار شاحنة على جسر صفير.
 
 
 
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24