في مدينة لبنانية.. سرق 100 ألف دولار من والده!

تمكّنت دورية من في وفي غضون أقلّ من 24 ساعة، من إلقاء القبض على المدعو "و.ط" وذلك بعد إقدامه يوم أمس على سرقة مبلغ 100 ألف دولار أميركي من خزنة والده داخل منزله في محلة المعرض - .

وأفادت مصادر أمنية بأنَّ عملية التوقيف جرت في منطقة الضمّ والفرز، حيث تمَّ ضبط المبلغ المسروق بالكامل، فيما أُحيل الموقوف إلى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بإشراف المُختص.