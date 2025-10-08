اعتداء.. هذا ما حصل مع سائق "توك توك" في طرابلس

أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على اعتراض طريق الشاب "م.ا" مواليد 1981 وهو سائق " "، وذلك على بولفار بالقرب من غرفة التجارة والصناعة.

وقام المُعتديان بضرب الشخص المذكور قبل أن يسرقا هاتفه ومبلغاً من المال كان بحوزته ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.