Advertisement

لبنان

اعتداء.. هذا ما حصل مع سائق "توك توك" في طرابلس

Lebanon 24
08-10-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1426899-638955593192335992.jfif
Doc-P-1426899-638955593192335992.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على اعتراض طريق الشاب "م.ا" مواليد 1981 وهو سائق "توك توك"، وذلك على بولفار طرابلس بالقرب من غرفة التجارة والصناعة.
Advertisement
 

وقام المُعتديان بضرب الشخص المذكور قبل أن يسرقا هاتفه ومبلغاً من المال كان بحوزته ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.
 

وعلى الأثر، تمَّ إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى المظلوم بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة لتلقّي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات لتعقّب الفاعلين وكشف ملابسات الحادث.
 
 

مواضيع ذات صلة
حاول سرقة مبلغ مالي منها والتحرش بها… هذا ما فعله سائق "توك توك" بسائحة أجنبية (فيديو)
lebanon 24
09/10/2025 01:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع.. حادث مروّع يصيب "توك توك"
lebanon 24
09/10/2025 01:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف سحوبات "تيك توك" في لبنان: بين قطع أرزاق الآلاف ومواجهة الشبهات المالية
lebanon 24
09/10/2025 01:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
lebanon 24
09/10/2025 01:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى المظلوم

توك توك

العلا

الصن

بواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2025-10-08
16:58 | 2025-10-08
16:51 | 2025-10-08
16:45 | 2025-10-08
16:32 | 2025-10-08
16:23 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24