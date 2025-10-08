Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل وفداً أوروبياً وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية

Lebanon 24
08-10-2025 | 13:54
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي سندرا دي وايل، على رأس وفد من الاتحاد، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.
وخلال اللقاء، تمّ البحث في سبل دعم لبنان، خصوصا في المجالات الأمنية والإنمائية، وتعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بدعم القوى الأمنية ومواكبة الاستحقاق الانتخابي المقبل.


كذلك، التقى وزير الداخلية، النائب نعمة افرام ورئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي، وتم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية تتعلق بالمنطقة وحاجاتها.
قوى الأمن الداخلي

الاتحاد الأوروبي

وزارة الداخلية

المدير العام

الأمين العام

عبد الله.

عبد الله

