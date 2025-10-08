وزير الداخلية استقبل وفداً أوروبياً وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه بعد ظهر اليوم، نائب للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي شارل فرايز، ترافقه سفيرة سندرا دي وايل، على رأس وفد من الاتحاد، في حضور لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد

وخلال اللقاء، تمّ البحث في سبل دعم ، خصوصا في المجالات الأمنية والإنمائية، وتعزيز الشراكة والتعاون بين والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بدعم القوى الأمنية ومواكبة الاستحقاق الانتخابي المقبل.