لبنان

جنبلاط استقبل وفداً من "الكتائب اللبنانية"

Lebanon 24
08-10-2025 | 15:54
Doc-P-1426908-638955609623812634.png
Doc-P-1426908-638955609623812634.png photos 0
إستقبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، معاون رئيس حزب الكتائب اللبنانية للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر، يرافقه عضو المكتب السياسي الكتائبي مارون عساف.
الاجتماع بحث في العلاقات الثنائية بين الحزبين والانتخابات النيابية المقبلة ومجمل الأوضاع السياسية الراهنة، في حضور عضوي كتلة "اللقاء الديمقراطي": النائب وائل أبو فاعور والنائب فيصل الصايغ، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار رئيس الحزب حسام حرب.
 
 
 
