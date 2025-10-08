Advertisement

لبنان

"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2025 | 16:23
A-
A+

Doc-P-1426913-638955629137706640.webp
Doc-P-1426913-638955629137706640.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" أنّ ياسر عباس، ممثل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومبعوثه الخاصّ إلى لبنان، تدخل في قضية الفنان فضل شاكر مع الجهات اللبنانية، وأجرى اتصالاتٍ حثيثة ساهمت في تسليم شاكر نفسه يوم السبت الماضي.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أنَّ عباس، كان على اتصال مع مسؤولين لبنانيين لمتابعة ملف شاكر الذي منحه الرئيس عباس عام 2012 جواز السفر الفلسطينيّ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"
lebanon 24
09/10/2025 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
lebanon 24
09/10/2025 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا: "يا تنك هلقد صوتي وجعكن" (فيديو)
lebanon 24
09/10/2025 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد قضية فضل شاكر.. اليكم موعد مثوله أمام القضاء العسكري
lebanon 24
09/10/2025 01:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس

الفلسطينية

محمود عباس

ياسر عباس

سليم شاكر

حمود عباس

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2025-10-08
16:58 | 2025-10-08
16:51 | 2025-10-08
16:45 | 2025-10-08
16:32 | 2025-10-08
16:14 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24