لبنان

ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 16:32
ذكرت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان والتي كانت يوم 14 تشرين الأول الجاري، لم تعد مؤكدة بسبب الإغلاق الحكومي الحاصل في واشنطن.
لبنان وا

واشنطن

مورغان

تشري

