لبنان
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
08-10-2025
|
16:58
مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"
وسط الإنشغالات
اللبنانية
أطل إعلان الكرسي الرسولي عن الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى
لبنان
كبارقة أمل تعيد التأكيد على أن هذا الوطن لا يزال حاضرا في وجدان العالم كأرض للعيش المشترك.
وفي اجندة هذا الاسبوع جلسة ثانية لمجلس الوزراء الخميس فيما بقيت جلسة الاثنين الفائت محور تواصل من دون أن تشكل مادة سجالية بعد ما عمل عليه رئيس الجمهورية جوزاف عون من مخرج قبيل الجلسة لتنفيس الاحتقان المتعلق بموضوع جمعية رسالات عون وخلال استقباله نائب الأمين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي CHARLES FRIES أكد أن لبنان يطالب الدول الصديقة وفي مقدمها دول الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية، وتعيد الاسرى اللبنانيين لانه من دون تحقيق هذه المطالب سوف يبقى الوضع مضطربا وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الامنية الشرعية".
وأما الجنوب اللبناني الذي يتصدر أغلب الملفات التي تحمل الوفود الخارجية إلى لبنان فما زال يعاني من إنعدام حركة الإعمار فيه خصوصا وأن جيش العدو يقتل كل محاولة لإعادة الحياة في القرى الحدودية وقد استهدف فجرا مقهى في بلدة حولا.
قتل الحياة ينسحب من لبنان إلى غزة والعكس في همجية مدروسة لسلب الاراضي تحقيقا للمطامع
الإسرائيلية
رغم إعلان وقف الحرب والذهاب نحو المفاوضات في شرم الشيخ المصرية.
وتعقد هذه المفاوضات بحضور قطري وتركي إلى جانب الوفود الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية حيث إنضم الى المباحثات رئيس الوزراء
وزير الخارجية
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس جهاز الاستخبارات التركية ابراهيم
كالين
.
موقف حماس أعلن عنه المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي طاهر النونو الذي أكد انه جرى تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها مشيرا الى ان الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار كما شدد على أن المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى.
مقدمة الـ "أم تي في"
قبل سنتين تماما أعلن
حزب الله
حرب إسناد غزة.
الحرب، كما صار معلوما ومكشوفا، كانت خاسرة عسكريا وفاشلة استراتيجيا.
هكذا لم يستطع الحزب أن يساند غزة، بل اصبح هو بحاجة الى مساندة! مع ذلك لم يلتفت إليه احد من دول وقوى محور الممانعة، فتركوه وحيدا يتعرض للضربة تلو الأخرى.
وأما حماس، التي ساندها، فقد غدرته مرتين! الأولى:
حين أعلنت الحرب على إسرائيل لوحدها ففوجىء وحشر في الزاوية.
والثانية: حين قبلت بخطة ترامب فأصبح وحيدا في مواجهة اسرائيل.
هذا إذا كنا نعتبر أنه لا يزال يواجه اسرائيل!
في هذا الوقت حماس تحقق تقدما، ولو بطيئا، في محادثات شرم الشيخ، ما يوحي أنها تريد إنهاء الحرب المستمرة على القطاع.
وأما في لبنان فإن زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اروتاغوس التي كانت مرتقبة في 14 تشرين الأول لم تعد مؤكدة، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الحاصل في
الولايات المتحدة
الأميركية. بالتوازي تشير مصادر أميركية منخرطة بالوضع اللبناني للـ "ام تي في" إلى أنها لم تضطلع حتى الآن على التقرير الذي عرضه قائد الجيش عن سير خطة سحب السلاح.
فهل يعني تأجيل الزيارة وعدم الإضطلاع على التقرير أن أميركا فقدت اهتمامها بلبنان؟
أم أن أمام لبنان فرصة أخيرة يقودها الجيش الذي تعهد تنفيذ خطة سحب السلاح وفق خطة زمنية محددة؟
مقدمة "المنار"
غزة لن تنسى من ساندها كما اعلنت مقاومتها، فكيف اذا كان الاسناد بعظيم التضحيات، والقرابين على طريق قدسها قادة عظاما وخيرة الشباب والاهل والأحباب.
عامان على اسناد المقاومة في لبنان لغزة واهلها وقضيتها ومقاومتها باغلى دماء، وما غاب الاسناد بل مازال اللبنانيون يشاركونها واهلها كل يوم بالشهادة والتضحية والصبر والثبات، وما غاب نداء القائد الاسمى والشهيد الاغلى سماحة السيد حسن نصر الله الذي افتتح شرف اسناد غزة بذاك النداء ان اسناد حزب الله لغزة ومقاومتها هو فعل ايماني اخلاقي انساني. والمقاومة على عهدها كما جدد الامين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم التأكيد، واسنادها للقضية الفلسطينية مستمر بما اوتيت من سبل، وطريق القدس المزروعة بآلاف الشهداء خير دليل.
وعلى طريق الجنوب ألف دليل ودليل، على العدوانية الصهيونية التي لم ترحم السيادة اللبنانية ولا اهلها، وتشييع الشهداء كل يوم لم يوقظ ضميرا عالميا ولا نائما محليا للتحرك ولو دبلوماسيا لوقف العدوانية المتمادية، حتى حذر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد اوروبي من ان الوضع سيبقى مضطربا ما لم تضغط الدول الأوروبية والصديقة على إسرائيل لسحب قواتها ووقف اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية، والا فإن متابعة تنفيذ خطة الجيش لتحقيق حصرية السلاح ستبقى متعثرة.
في المفاوضات الفلسطينية الصهيونية غير المباشرة لوقف العدوانية الصهيونية على غزة مساع حثيثة لرفع العثرات التي ترميها تل ابيب في طريق المفاوضات، وفيما أكدت حماس على ابداء الايجابية والمسؤولية اللازمة في محادثات شرم الشيخ لسحب الذرائع ووقف حرب الابادة الصهيونية، أعلنت حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انضمامهما للمفاوضات بما يزيدها زخما واهمية.
والمفاوضات هذه تخوضها المقاومة الفلسطينية انطلاقا من بنود ايجابية اساسها تبادل الاسرى ووقف العدوان كما قال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة، مضيفا انه لا يمكن الاستسلام لشروط العدو بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني كما قال.
مقدمة الـ "أو تي في"
كل الملفات معلقة في انتظار تصاعد الدخان الابيض من مدخنة شرم الشيخ، ايذانا بطي صفحة الحرب على غزة، وفتح صفحة جديدة مجهولة المعالم، لكنها بلا أدنى شك، ستشكل انعكاسا لميزان القوى الجديد.
وأما لبنانيا، فلا يزال الميزان مختلا بين اداء السلطة التي تحتفل غدا بتسعة اشهر على إنشائها، وشعب لم يتغير عليه شيء من زمن تصريف الاعمال، لا بملف السلاح، ولا بقضية أموال المودعين، ولا بأي مسألة كان يؤمل ان يبدأ مسار حلها في المرحلة الجديدة.
ووسط كل ذلك، عادت الى الواجهة امس كارثة النفايات، التي تحضر غدا على طاولة
مجلس الوزراء
في السراي الحكومي، بعد تعديل جدول الاعمال، ومع توجه واضح بتوسيع المطمر، في ضوء التلكؤ عن ايجاد الحلول الجذرية لمأساة لم تولد امس، ولم يكتشفها المسؤولون فجأة، بل فاجأوا اللبنانيين بتقصيرهم الفاضح ازاءها، بما يهدد الصحة والبيئة على ابواب الشتاء.
وأما الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الربيع المقبل، فباتت الشغل الشاغل لغالبية القوى السياسية في الكواليس، حيث بدأ تعد العدة لتحديد مرشحيها واختيار تحالفاتها، فيما الغموض يلف مصير قانون الانتخابات النيابية، في ظل تمسك فريق بتعديل القانون ساري المفعول، فيما يتمسك فريق آخر بتطبيقه كما هو، ما يبقي خطر التمديد جاثما فوق صدور الناس، نظرا الى التجارب الوقحة لغالبية الطبقة السياسية في هذا المجال.
مقدمة الـ "أل بي سي"
مفاوضات شرم الشيخ، تتأرجح بين ساعة واخرى، وبين مخاوف من تعثرها، وحديث مسائي عن قرب انتهائها بتوقيع اتفاق صفقة الاسرى.
الولايات المتحدة الأميركية رمت بثقلها على طاولة التفاوض، فدفعت "باسلحة استخبراتية ثقيلة"، اضيفت إلى "الأسلحة الديبلوماسية"، والصورة تتوزع بين مسؤولي استخبارات مصر وإسرائيل وتركيا وقطر، بالأضافة إلى صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير والموفد الأميركي ستيف ويتكوف.
لبنانيا ليس من خبر متقدم سوى الإعلان عن مباحثات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قطر على مدى يومين.
أهمية المباحثات في توقيتها بعد تطورين:
الأول المساعدة المالية التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية للجيش.
والثاني التقرير الذي قدمه العماد هيكل إلى مجلس الوزراء.
والمعروف أن قطر في طليعة الدول التي تقدم مساعدات للجيش.
وأما التطور البارز قضائيا، فتعيين وزير العدل عادل نصار محققين عدليين في قضايا الأغتيالات ومن أبرزها، كما وردت:
قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن التي تنج عنها مقتل النائب طوني فرنجيه مع افراد عائلته وبعض مرافقيه.
قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الاسبق كميل شمعون، كذلك، شملت قضايا اغتيال إيلي حبيقة، ومصطفى معروف سعد، والشيخ أحمد عساف، والنائب انطوان غانم، وبيار أمين الجميل، وجبران التويني وسمير قصير.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام على الإعلان عن أن لبنان طلب من
سوريا
وثائق عن اغتيال سياسيين لبنانيين، اتهم فيها النظام السوري السابق، ولم يعرف إذا كانت خطوة اليوم لها علاقة بالطلب اللبناني من سوريا.
مقدمة "الجديد"
دخلت مفاوضات شرم الشيخ في سباق الأمتار الأخيرة مع "نوبل" ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسلاحه الثقيل إلى المعركة فأوفد "الصهر المستشار" جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمواكبة مراحل النقاشات الفنية.
وقد بلغت مرحلة حاسمة ودخلت منطقة الضمانات الخطرة وخرائط الانسحاب واللوائح المتبادلة بأسماء الأسرى ومن بينهم أصحاب الأوزان الثقيلة المحكومون بمئات المؤبدات.
وإلى التركي المشارك في المحادثات سينضم القطري على مستوى رئيس الوزراء إلى أطراف التفاوض هذه المؤشرات مجتمعة تدل على أن الساعات الثماني والأربعين ستكون حاسمة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق جميع الأسرى وإنهاء الحرب على غزة وقد رصد موقع "أكسيوس" تفاؤل المسؤولين
الأميركيين
بوجود فرص معطوفا على تأكيدهم أن كوشنر وويتكوف لن يغادرا مصر إلا "بشهادة اتفاق"
وعلى الأجواء المشجعة للغاية جهز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطاقة الدعوة لترامب من اجل زيارة القاهرة في حال سلكت خطة السلام طريقها نحو التطبيق حماس بفرعي غزة والضفة ومعها الجهاد طالبت بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب والأهم الحصول على ضمانات بعدم عودة إسرائيل للعدوان على غزة.
والأكثر أهمية ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر عسكري أميركي وهو أن وقت الصفقة قد حان وعلى نتنياهو أن يفهم ذلك في حين أفاد مستشار إسرائيلي مطلع على المفاوضات لصحيفة بوليتيكو بأن التوصل إلى اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى لأن ترامب لن يمنح نتنياهو أي مساحة للمناورة وأن الأخير لم يعد يملك خيارات ويحتاج إلى دعم ترامب على المستويين الدولي والمحلي ليحافظ على أي فرصة ضئيلة للبقاء السياسي.
وأشار المستشار الى أن إسرائيل عسكريا في أقوى حالاتها لكنها دبلوماسيا في أضعف موقع عرفتهإلى ما تقدم فإن الأمور رهن بخواتيمها على كلمة سر "الضمانات" فهل يصدق "الضامن" الأميركي كي لا ينسحب النموذج
اللبناني على
الواقع الغزي؟
وفي انتظار تصاعد دخان "البيت الأبيض" من شرم الشيخ حمل قصر بعبدا وفد الاتحاد الأوروبي الأمني وصاياهوأبلغه رئيس الجمهورية جوزاف عون بأنه من دون تحقيق المطالب اللبنانية بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية وتعيد الأسرى اللبنانيين.
سوف يبقى الوضع مضطربا وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الأمنية الشرعيةومن خارج جدول الأعمال المحلي زيارة رسمية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الدوحة.
وإلى جانب "شكرا قطر" على دعمها مؤسسات الدولة والجيش اللبناني تتمحور الزيارة حول المهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن واستقرار لبنان إضافة إلى مهماته في الجنوب لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
Lebanon 24
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
17:07 | 2025-10-08
08/10/2025 05:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
16:51 | 2025-10-08
08/10/2025 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
16:45 | 2025-10-08
08/10/2025 04:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
16:32 | 2025-10-08
08/10/2025 04:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
