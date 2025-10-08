Advertisement

لبنان

سلسلة تفجيرات وانفجارات.. هذا ما حصل ليلا في ميس الجبل

Lebanon 24
08-10-2025 | 23:48
شهدت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ميس الجبل ليلا سلسلة تفجيرات عنيفة، حيث سُمع دوي 4 انفجارات متتالية تزامنت مع تحليق مكثّف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المعادية فوق المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وأفيد بأنّ عدداً من المنازل المأهولة بالمواطنين والأطفال تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة شدّة التفجيرات، من دون تسجيل أي إصابات حتى الساعة. 

كما تدمّر أحد المنازل غير المأهولة في الأحياء الجنوبية الشرقية للبلدة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع الاستهداف وسط استمرار التحليق الكثيف للطيران المعادي في الأجواء.
 
ميس الجبل

بيت الشرق

الاستطلاع

لبنان 24

لبنان

بيرة

طراف

