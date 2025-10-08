سلسلة تفجيرات وانفجارات.. هذا ما حصل ليلا في ميس الجبل

Advertisement

شهدت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ليلا سلسلة تفجيرات عنيفة، حيث سُمع دوي 4 انفجارات متتالية تزامنت مع تحليق مكثّف ومنخفض لطائرات المعادية فوق المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأفيد بأنّ عدداً من المنازل المأهولة بالمواطنين والأطفال تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة شدّة التفجيرات، من دون تسجيل أي إصابات حتى الساعة.كما تدمّر أحد المنازل غير المأهولة في الأحياء الجنوبية الشرقية للبلدة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع الاستهداف وسط استمرار التحليق الكثيف للطيران المعادي في الأجواء.