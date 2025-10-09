الاصطدام "ممنوع" بين الطرفين

Advertisement

تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن العلاقة بين " " والنظام السوري الجديد، رغم ما يحيط بها من توترات واضحة وتباينات في المقاربات، لم تخرج عن إطار السيطرة.فخلال المرحلة الماضية، جرت تفاهمات غير مباشرة بين الطرفين عبر وساطات إقليمية، هدفت إلى منع أي اشتباكات كبرى أو مواجهات ميدانية قد تفتح الباب أمام تصعيد واسع.وتشير المعلومات إلى أن هذه التفاهمات، وإن لم تُعلن رسميًا، أسهمت في تثبيت نوع من الهدوء المرحلي، يقوم على ضبط الأمني وتحييد الملفات الحساسة، بانتظار بلورة رؤية أوضح لمسار العلاقة السياسية والعسكرية بين الطرفين في المرحلة المقبلة.