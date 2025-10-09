Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: لبنان يحكم بالدستور لا بثنائيات ولا بترويكا

Lebanon 24
09-10-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1427059-638955992529549203.png
Doc-P-1427059-638955992529549203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "إعادة استنهاض أحلاف خبيثة مرض وهمي. التحايل على الدستور خبث محدود. تعليق الحقيقة على صفقات ظرفية يؤشر إلى انعدام أفق السيادة الإصلاحية والإصلاح السيادي. إنها فرصة لبنان التاريخية لبناء دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة، تحتاج تصويبا وترميما".
 
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول أن "لبنان يحكم بالدستور لا بثنائيات ولا بترويكا".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": الدستور وحده مصدر الشرعية
lebanon 24
09/10/2025 11:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"
lebanon 24
09/10/2025 11:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": إستقامة المسار الوطني تقوم بالانحياز لترميم الذاكرة اللبنانية الجماعية
lebanon 24
09/10/2025 11:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: تغييب الاغتِراب عن الاقتِراع انقلاب على استرداد الدولة
lebanon 24
09/10/2025 11:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

lebanon

الدستور

حايل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:27 | 2025-10-09
04:25 | 2025-10-09
04:21 | 2025-10-09
04:18 | 2025-10-09
04:00 | 2025-10-09
03:53 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24