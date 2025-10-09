ملتقى التأثير المدني: لبنان يحكم بالدستور لا بثنائيات ولا بترويكا

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "إعادة استنهاض أحلاف خبيثة مرض وهمي. التحايل على خبث محدود. تعليق الحقيقة على صفقات ظرفية يؤشر إلى انعدام أفق السيادة الإصلاحية والإصلاح السيادي. إنها فرصة التاريخية لبناء دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة، تحتاج تصويبا وترميما".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول أن "لبنان يحكم بالدستور لا بثنائيات ولا بترويكا".