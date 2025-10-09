ملتقى التأثير المدني: لبنان يحكم بالدستور لا بثنائيات ولا بترويكا

إعادَةُ استِنهاض #أحلافٍ_خبيثة مرضٌ وَهْميّ. التَّحايلُ على #الدُّستور خُبثٌ مَحدود. تَعليقُ الحقيقَة على #صَفقاتٍ_ظرفِيَّة يُؤشِّرُ إلى انعدامِ أُفُق السِّيادَة الإصلاحيَّة والإصلاح السِّيادي. فُرصَة #لبنان التَّاريخيَّة لبِناء #دولة_المواطنة السيّدة الحُرَّة العادِلة… pic.twitter.com/lXOCqCrmM3
— CIH lebanon (@CIH_Lebanon) October 9, 2025
