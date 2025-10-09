25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قوى الأمن تعمم صور مشتبه بهما بسرقة محل هواتف
Lebanon 24
09-10-2025
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة شخصَين مجهولَي الهويّة، أقدما على سرقة مبلغ مالي من صاحب محل معدّ لبيع الهواتف الخلويّة وتحويل الأموال في بلدة
الكرك
–
زحلة
.
لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم: 806523-08، أو 807063-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أي مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن توقف فارًا متورطًا بسرقة سيارات ودراجات
Lebanon 24
قوى الأمن توقف فارًا متورطًا بسرقة سيارات ودراجات
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة
Lebanon 24
قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يستذكر الوزير الراحل منجيان: تجول في بالي المناقبية واللياقة اللتين تميز بهما
Lebanon 24
ميقاتي يستذكر الوزير الراحل منجيان: تجول في بالي المناقبية واللياقة اللتين تميز بهما
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فرقتان عسكريتان بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فرقتان عسكريتان بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبا
09/10/2025 11:30:28
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
القضاء ا
القضاء
الكرك
العلا
زحلة
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
Lebanon 24
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
04:27 | 2025-10-09
09/10/2025 04:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
Lebanon 24
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
04:25 | 2025-10-09
09/10/2025 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
04:21 | 2025-10-09
09/10/2025 04:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
Lebanon 24
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
04:18 | 2025-10-09
09/10/2025 04:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
04:00 | 2025-10-09
09/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:27 | 2025-10-09
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
04:25 | 2025-10-09
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
04:21 | 2025-10-09
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
04:18 | 2025-10-09
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
04:00 | 2025-10-09
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
03:53 | 2025-10-09
عبر معبر العريضة.. عودة 166 عائلة سورية إلى بلادها
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24