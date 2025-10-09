قوى الأمن تعمم صور مشتبه بهما بسرقة محل هواتف

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة شخصَين مجهولَي الهويّة، أقدما على سرقة مبلغ مالي من صاحب محل معدّ لبيع الهواتف الخلويّة وتحويل الأموال في بلدة – .لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم: 806523-08، أو 807063-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أي مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.