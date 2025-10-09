25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العبسي: استمرار الحوار بين وزراء ونواب الطائفة ضروري
Lebanon 24
09-10-2025
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين
الكاثوليك
، يوسف العبسي، على أهمية وحدة أبناء الطائفة وتوحيد رؤيتهم السياسية والاقتصادية لمستقبل
لبنان
، مع ضرورة التواصل مع باقي المكوّنات والانتباه للوضع الاجتماعي.
Advertisement
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لوزراء ونواب الطائفة في المقر البطريركي في الربوة، بحضور
وزير الإعلام
المحامي بول
مرقص
والنواب ميشال
ضاهر
، ميشال موسى، نيقولا صحناوي،
ملحم الرياشي
، غسان عطالله، سامر التوم وغادة
أيوب
.
وأشار العبسي إلى أهمية استمرار الحوار الدوري بين وزراء ونواب الطائفة لوضع رؤية موحّدة تخدم جميع مكوّناتها والمجتمع اللبناني عمومًا، مؤكّدًا أن الطائفة منذ نشأتها كانت رمزًا للاعتدال وجسرًا للتواصل بين مختلف الطوائف، داعيًا كل وزير ونائب لأن يكون سفيرًا للطائفة لدى مرجعيتها السياسية.
وخلال الاجتماع، تم عرض نقاط متعددة للنقاش، وأبدى المجتمعون تقديرهم للجهود المبذولة لتمكين أبناء الطائفة من الوصول إلى المناصب التي كانوا محرومين منها، كما ثمّنوا جهود وزير الإعلام في إنجاز استحقاق تلفزيون لبنان، وأكدوا ضرورة متابعة التعاون لتثبيت أبناء الطائفة في المناصب المخصّصة لهم عرفًا.
كما دعا المجتمعون الجهات المعنية إلى حل أزمة المياه المزمنة في بلدة القاع البقاعية، لضمان تحسين الظروف المعيشية للسكان.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: لا بدّ من استمرار الحوار لتنفيذ اتفاق 10 آذار بين دمشق و"قسد"
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: لا بدّ من استمرار الحوار لتنفيذ اتفاق 10 آذار بين دمشق و"قسد"
09/10/2025 11:30:29
09/10/2025 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سامي الجميّل من عين التينة: نرفض تهميش الطائفة الشيعية
Lebanon 24
النائب سامي الجميّل من عين التينة: نرفض تهميش الطائفة الشيعية
09/10/2025 11:30:29
09/10/2025 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع الخير في قضايا إنمائية وخدماتية واستقبل رئيس الطائفة العلوية
Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع الخير في قضايا إنمائية وخدماتية واستقبل رئيس الطائفة العلوية
09/10/2025 11:30:29
09/10/2025 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
Lebanon 24
العبسي استقبل جريصاتي وتشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
09/10/2025 11:30:29
09/10/2025 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام
ملحم الرياشي
الكاثوليك
الرياشي
البقاع
الطائف
بقاعية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
Lebanon 24
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
04:27 | 2025-10-09
09/10/2025 04:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
Lebanon 24
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
04:25 | 2025-10-09
09/10/2025 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
04:21 | 2025-10-09
09/10/2025 04:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
Lebanon 24
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
04:18 | 2025-10-09
09/10/2025 04:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
Lebanon 24
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
04:00 | 2025-10-09
09/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:27 | 2025-10-09
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
04:25 | 2025-10-09
كنعان: صفحة وهمية باسمي... ودعوى أمام النيابة العامة
04:21 | 2025-10-09
في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش
04:18 | 2025-10-09
بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة
04:00 | 2025-10-09
قرار نصّار بإحياء ملفات الاغتيالات : خطوة قضائية بمفاعيل سياسية؟
03:53 | 2025-10-09
عبر معبر العريضة.. عودة 166 عائلة سورية إلى بلادها
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24