لبنان

العبسي: استمرار الحوار بين وزراء ونواب الطائفة ضروري

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:25
Doc-P-1427084-638956025089624717.png
Doc-P-1427084-638956025089624717.png photos 0
أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، على أهمية وحدة أبناء الطائفة وتوحيد رؤيتهم السياسية والاقتصادية لمستقبل لبنان، مع ضرورة التواصل مع باقي المكوّنات والانتباه للوضع الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لوزراء ونواب الطائفة في المقر البطريركي في الربوة، بحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص والنواب ميشال ضاهر، ميشال موسى، نيقولا صحناوي، ملحم الرياشي، غسان عطالله، سامر التوم وغادة أيوب.

وأشار العبسي إلى أهمية استمرار الحوار الدوري بين وزراء ونواب الطائفة لوضع رؤية موحّدة تخدم جميع مكوّناتها والمجتمع اللبناني عمومًا، مؤكّدًا أن الطائفة منذ نشأتها كانت رمزًا للاعتدال وجسرًا للتواصل بين مختلف الطوائف، داعيًا كل وزير ونائب لأن يكون سفيرًا للطائفة لدى مرجعيتها السياسية.

وخلال الاجتماع، تم عرض نقاط متعددة للنقاش، وأبدى المجتمعون تقديرهم للجهود المبذولة لتمكين أبناء الطائفة من الوصول إلى المناصب التي كانوا محرومين منها، كما ثمّنوا جهود وزير الإعلام في إنجاز استحقاق تلفزيون لبنان، وأكدوا ضرورة متابعة التعاون لتثبيت أبناء الطائفة في المناصب المخصّصة لهم عرفًا.

كما دعا المجتمعون الجهات المعنية إلى حل أزمة المياه المزمنة في بلدة القاع البقاعية، لضمان تحسين الظروف المعيشية للسكان.
