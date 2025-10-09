25
لبنان
مراد: التعاون بين البلديات والمغتربين أساس التنمية المستدامة
Lebanon 24
09-10-2025
|
03:32
A-
A+
أكد النائب
حسن مراد
خلال الاحتفال بتوقيع عقود مشاريع الطاقة الشمسية في مركز
عمر المختار
التربوي
– الخيارة، بحضور قائمقامي
البقاع الغربي
وراشيا ورؤساء اتحادات البلديات، على أهمية التعاون بين البلديات والمؤسسات والمغتربين لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأهالي.
وأوضح مراد أن المشاريع تهدف إلى تحسين البيئة والخدمات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شملت إنارة الطرق في 19 بلدة وقرية، بما في ذلك الطريق الممتد من
الروضة
إلى جب جنين وصولًا إلى القرعون، بينما ستشمل المرحلة الثانية مناطق إضافية من الصويري إلى كفردينس. وأعلن عن تنفيذ 26 مشروعًا في 17 بلدة بمناطق
البقاع
الغربي
وراشيا.
وأكد النائب مراد استمرار دعم البلديات والمجالس المحلية بغض النظر عن النتائج
الانتخابية
، معتبرًا أن هذه المشاريع تمثل التزامًا بالعمل الجماعي منذ الثمانينيات نحو "
الغد
الأفضل".
وختم بالدعوة إلى التكاتف لضمان نجاح المشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة.
