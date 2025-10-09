مراد: التعاون بين البلديات والمغتربين أساس التنمية المستدامة

Advertisement

أكد النائب خلال الاحتفال بتوقيع عقود مشاريع الطاقة الشمسية في مركز – الخيارة، بحضور قائمقامي وراشيا ورؤساء اتحادات البلديات، على أهمية التعاون بين البلديات والمؤسسات والمغتربين لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأهالي.وأوضح مراد أن المشاريع تهدف إلى تحسين البيئة والخدمات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شملت إنارة الطرق في 19 بلدة وقرية، بما في ذلك الطريق الممتد من إلى جب جنين وصولًا إلى القرعون، بينما ستشمل المرحلة الثانية مناطق إضافية من الصويري إلى كفردينس. وأعلن عن تنفيذ 26 مشروعًا في 17 بلدة بمناطق وراشيا.وأكد النائب مراد استمرار دعم البلديات والمجالس المحلية بغض النظر عن النتائج ، معتبرًا أن هذه المشاريع تمثل التزامًا بالعمل الجماعي منذ الثمانينيات نحو " الأفضل".وختم بالدعوة إلى التكاتف لضمان نجاح المشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة.