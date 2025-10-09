توقف الاتصالات في العمروسية والمناطق المجاورة

أعلنت " " عبر حسابها على منصة "إكس" عن تعطل سنترال ، ما تسبب في توقف في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة.

Advertisement

وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل بأقصى سرعة ممكنة.