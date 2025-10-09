Advertisement

لبنان

توقف الاتصالات في العمروسية والمناطق المجاورة

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:35
أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" عن تعطل سنترال العمروسية، ما تسبب في توقف خدمات الاتصالات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة.
وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل بأقصى سرعة ممكنة.
