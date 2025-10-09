25
كرم: حزب الله يجب أن ينفصل عن المشروع الإيراني لإنقاذ لبنان
أكد النائب
فادي كرم
أن هناك
مشروع سلام
أميركي وعربي مطروح يضع
إسرائيل
والمشروع
الإيراني
التوسعي في مواجهة مباشرة، مشددًا على أن الأولوية تكمن في فصل
حزب الله
عن
إيران
، لأن "كل الأوهام التي ارتكز عليها المشروع الإيراني فشلت ودمرت
لبنان
، وأثّرت سلبًا على الاقتصاد والعلاقات الدولية للبلد".
وأوضح كرم في حديث لـ"صوت كلّ لبنان" أن حزب الله بحاجة إلى الانخراط في الدولة كأي فريق سياسي آخر وترك الدولة تتولى حسم أمورها وسيادتها، والمشاركة في مشروع السلام الذي يناسب لبنان، بما يتيح عودة الاستثمارات والحياة الطبيعية إلى البلاد.
وأضاف أن مشروع السلام قد يتحقق بعد حروب وضربات أو عبر اتفاقيات جيدة، متوقعًا أن "توجه الضربة إلى إيران، ما يدفع الإيرانيين لمحاولة تحويلها من ضربة للنظام إلى ضربات في المنطقة".
أما عن قانون الانتخاب، فأعرب النائب كرم عن أمله في التوصل إلى حل قانوني يتيح للمغتربين اللبنانيين التصويت في أماكن تواجدهم، مؤكدًا أن "اقتطاع ستة مقاعد لهم يعد ضربة للديموقراطية وحقّهم في اختيار مستقبل بلدهم".
