لبنان

عبر معبر العريضة.. عودة 166 عائلة سورية إلى بلادها

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:53
غادرت صباح اليوم 166 عائلة سورية نازحة الأراضي اللبنانية عبر معبر العريضة الحدودي في عكار، متجهةً إلى الأراضي السورية، ضمن المرحلة الرابعة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي تنفذها الحكومة اللبنانية.
وتُنظَّم هذه العودة من المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية، وبمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.

وقد تمّ توفير التسهيلات اللوجستية والإدارية والطبية للعائلات المغادرة، لضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى قراهم ومناطقهم داخل سوريا.
المديرية العامة للأمن

الحكومة اللبنانية

المديرية العامة

الصليب الأحمر

صباح اليوم

اللبنانية

السورية

الصليب

