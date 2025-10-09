26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبر معبر العريضة.. عودة 166 عائلة سورية إلى بلادها
Lebanon 24
09-10-2025
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادرت
صباح اليوم
166 عائلة
سورية
نازحة الأراضي
اللبنانية
عبر معبر العريضة الحدودي في
عكار
، متجهةً إلى الأراضي
السورية
، ضمن المرحلة الرابعة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي تنفذها
الحكومة اللبنانية
.
Advertisement
وتُنظَّم هذه العودة من
المديرية العامة للأمن
العام بالتنسيق مع السلطات السورية، وبمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.
وقد تمّ توفير التسهيلات اللوجستية والإدارية والطبية للعائلات المغادرة، لضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى قراهم ومناطقهم داخل
سوريا
.
مواضيع ذات صلة
ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟
Lebanon 24
ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟
09/10/2025 13:37:30
09/10/2025 13:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دول عربية تندد بتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
Lebanon 24
دول عربية تندد بتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
09/10/2025 13:37:30
09/10/2025 13:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام مصري: تحرك مجموعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
Lebanon 24
إعلام مصري: تحرك مجموعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
09/10/2025 13:37:30
09/10/2025 13:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
09/10/2025 13:37:30
09/10/2025 13:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للأمن
الحكومة اللبنانية
المديرية العامة
الصليب الأحمر
صباح اليوم
اللبنانية
السورية
الصليب
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
Lebanon 24
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
06:34 | 2025-10-09
09/10/2025 06:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
Lebanon 24
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
06:25 | 2025-10-09
09/10/2025 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
Lebanon 24
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
06:16 | 2025-10-09
09/10/2025 06:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
06:14 | 2025-10-09
09/10/2025 06:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
06:08 | 2025-10-09
09/10/2025 06:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:34 | 2025-10-09
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
06:25 | 2025-10-09
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
06:16 | 2025-10-09
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
06:14 | 2025-10-09
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
06:08 | 2025-10-09
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
06:07 | 2025-10-09
بعد الحرب الأخيرة.. تحذير من وزارة الصحة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 13:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 13:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 13:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24