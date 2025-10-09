عبر معبر العريضة.. عودة 166 عائلة سورية إلى بلادها

Advertisement

غادرت 166 عائلة نازحة الأراضي عبر معبر العريضة الحدودي في ، متجهةً إلى الأراضي ، ضمن المرحلة الرابعة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي تنفذها .وتُنظَّم هذه العودة من العام بالتنسيق مع السلطات السورية، وبمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.وقد تمّ توفير التسهيلات اللوجستية والإدارية والطبية للعائلات المغادرة، لضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى قراهم ومناطقهم داخل .