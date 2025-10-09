بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة

Advertisement

استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في القليعات، سفير في الدكتور وليد بخاري، حيث أقام مأدبة عشاء على شرفه، بحضور الوزير السابق جوني القرم، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ورجال الدين، إلى جانب شخصيات اقتصادية واجتماعية بارزة.وبحسب بيان صادر عن مكتب الخازن الإعلامي، عُقدت خلال اللقاء جلسة حوار مفتوح مع السفير بخاري، جرى خلالها تبادل للآراء حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ودور في دعم استقرار لبنان ومسار نهوضه. وقد تميّز بروح من الصراحة والانفتاح، وسط تأكيد مشترك على أهمية تعزيز العلاقات – في هذه المرحلة الدقيقة.في مستهل اللقاء، أعرب السفير بخاري عن شكره للنائب الخازن على الدعوة وحسن الاستقبال، مؤكّدًا أن المملكة ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه، حريصة على دعم استقراره ووحدته، وتشجيع كل ما يعزّز أمنه وازدهاره. وشدّد على أن العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة، وأن المملكة تنظر إلى لبنان كجسر للحوار والانفتاح في المنطقة، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو شراكة بنّاءة مع لبنان على مختلف المستويات والمجالات.، رحّب النائب الخازن بالسفير بخاري، معتبرًا أن اللقاء يمثّل فرصة للحوار الصريح في هذه المرحلة المفصلية. وأشاد بـ الدور الإيجابي للمملكة تجاه لبنان، مؤكدًا أن السعودية كانت ولا تزال إلى جانب جميع اللبنانيين، داعمةً لوحدتهم وسيادة بلدهم واستقلاله. وأضاف أن استعادة ثقة والدول العربية، ولا سيما دول ، تشكّل بارقة أمل حقيقية للبنانيين في ظل الظروف الراهنة.