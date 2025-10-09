Advertisement

لبنان

بخاري من القليعات: العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1427111-638956056799604280.webp
Doc-P-1427111-638956056799604280.webp photos 0
استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في القليعات، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري، حيث أقام مأدبة عشاء على شرفه، بحضور الوزير السابق جوني القرم، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ورجال الدين، إلى جانب شخصيات اقتصادية واجتماعية بارزة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الخازن الإعلامي، عُقدت خلال اللقاء جلسة حوار مفتوح مع السفير بخاري، جرى خلالها تبادل للآراء حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ودور المملكة في دعم استقرار لبنان ومسار نهوضه. وقد تميّز النقاش بروح من الصراحة والانفتاح، وسط تأكيد مشترك على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانيةالسعودية في هذه المرحلة الدقيقة.

في مستهل اللقاء، أعرب السفير بخاري عن شكره للنائب الخازن على الدعوة وحسن الاستقبال، مؤكّدًا أن المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه، حريصة على دعم استقراره ووحدته، وتشجيع كل ما يعزّز أمنه وازدهاره. وشدّد على أن العلاقات السعودية – اللبنانية راسخة ومتجذّرة، وأن المملكة تنظر إلى لبنان كجسر للحوار والانفتاح في المنطقة، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو شراكة بنّاءة مع لبنان على مختلف المستويات والمجالات.

من جهته، رحّب النائب الخازن بالسفير بخاري، معتبرًا أن اللقاء يمثّل فرصة للحوار الصريح في هذه المرحلة المفصلية. وأشاد بـ الدور الإيجابي للمملكة تجاه لبنان، مؤكدًا أن السعودية كانت ولا تزال إلى جانب جميع اللبنانيين، داعمةً لوحدتهم وسيادة بلدهم واستقلاله. وأضاف أن استعادة ثقة المجتمع الدولي والدول العربية، ولا سيما دول الخليج، تشكّل بارقة أمل حقيقية للبنانيين في ظل الظروف الراهنة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24