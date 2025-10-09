Advertisement

لبنان

في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:21
صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 9 /10 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيون السيمان - كسروان".
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

تابع
