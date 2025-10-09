في حقل عيون السيمان.. هذا ما سيفعله الجيش

Advertisement

صدر عن ــ البيان الآتي:"بتاريخ 9 /10 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيون السيمان - كسروان".