عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان

اطّلع رئيس الجمهورية من رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمؤسسة مياه الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، على الإصلاحات التي أجرتها المؤسسة في محطات وشبكات المياه التي تضرّرت جرّاء العدوان ، ومن بينها محطة الوزاني التي أُعيد ضخ المياه منها، على أن يتم إصلاح محطة البص بعد تأمين التمويل لها.

كما التقى أربعة سفراء لبنانيين عُيّنوا حديثًا في الخارج، وزوّدهم بتوجيهاته قبيل انتقالهم إلى مراكز عملهم الجديدة، وهم: ميلاد رعد (الصين)، ديما فرح (أرمينيا)، جان مراد (قبرص)، ويوسف جبر (صربيا).