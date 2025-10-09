Advertisement

لبنان

عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:27
 اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، على الإصلاحات التي أجرتها المؤسسة في محطات وشبكات المياه التي تضرّرت جرّاء العدوان الإسرائيلي، ومن بينها محطة الوزاني التي أُعيد ضخ المياه منها، على أن يتم إصلاح محطة البص بعد تأمين التمويل لها.
كما التقى الرئيس عون أربعة سفراء لبنانيين عُيّنوا حديثًا في الخارج، وزوّدهم بتوجيهاته قبيل انتقالهم إلى مراكز عملهم الجديدة، وهم: ميلاد رعد (الصين)، ديما فرح (أرمينيا)، جان مراد (قبرص)، ويوسف جبر (صربيا).
