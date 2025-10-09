Advertisement

لبنان

عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:30
Doc-P-1427124-638956081925774014.jpg
Doc-P-1427124-638956081925774014.jpg photos 0
وقع حادث سير قبل ظهر اليوم الخميس بين فان لنقل الركاب وبيك اب امام حلويات المنذر على اوتستراد بعلبك رياق ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
لبنان

صور

لبنان 24

بعلبك

منذر

رياق

أوتو

