Advertisement

لبنان

عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1427129-638956071002043306.webp
Doc-P-1427129-638956071002043306.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس" في مرحلته الأولى، والهادف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.
Advertisement

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يشكّل هذا الاتفاق مدخلًا لوقف دائم لإطلاق النار، يمهّد لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمة بيروت عام 2002.

كما تمنّى رئيس الجمهورية أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات العربية والدولية لوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا، بما يتيح توفير مناخات إيجابية للعمل على إرساء سلام عادل وشامل ودائم يعيد الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يأمل في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة جنوب أفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
09/10/2025 13:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب باتفاق وقف النار وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
09/10/2025 13:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الشرق الأوسط

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2025-10-09
06:25 | 2025-10-09
06:16 | 2025-10-09
06:14 | 2025-10-09
06:08 | 2025-10-09
06:07 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24