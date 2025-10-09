عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار

Advertisement

رحّب رئيس الجمهورية بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين وحركة " " في مرحلته الأولى، والهادف إلى إنهاء الحرب على .وأعرب عن أمله في أن يشكّل هذا الاتفاق مدخلًا لوقف دائم لإطلاق النار، يمهّد لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمة عام 2002.كما تمنّى رئيس الجمهورية أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات العربية والدولية لوقف سياساتها العدوانية في ولبنان وسوريا، بما يتيح توفير مناخات إيجابية للعمل على إرساء سلام عادل وشامل ودائم يعيد الاستقرار إلى منطقة .