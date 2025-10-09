26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون يرحّب باتفاق غزة: خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّب رئيس الجمهورية
اللبنانية
العماد جوزاف عون
بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين
إسرائيل
وحركة "
حماس
" في مرحلته الأولى، والهادف إلى إنهاء الحرب على
قطاع غزة
.
Advertisement
وأعرب
الرئيس عون
عن أمله في أن يشكّل هذا الاتفاق مدخلًا لوقف دائم لإطلاق النار، يمهّد لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمة
بيروت
عام 2002.
كما تمنّى رئيس الجمهورية أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات العربية والدولية لوقف سياساتها العدوانية في
فلسطين
ولبنان وسوريا، بما يتيح توفير مناخات إيجابية للعمل على إرساء سلام عادل وشامل ودائم يعيد الاستقرار إلى منطقة
الشرق الأوسط
.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يأمل في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة
Lebanon 24
الرئيس عون يأمل في أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة
09/10/2025 13:38:03
09/10/2025 13:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة جنوب أفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
Lebanon 24
حكومة جنوب أفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
09/10/2025 13:38:03
09/10/2025 13:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
09/10/2025 13:38:03
09/10/2025 13:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب باتفاق وقف النار وإطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب باتفاق وقف النار وإطلاق سراح الرهائن
09/10/2025 13:38:03
09/10/2025 13:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
الشرق الأوسط
الرئيس عون
اللبنانية
الجمهوري
رئيس عون
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
Lebanon 24
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
06:34 | 2025-10-09
09/10/2025 06:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
Lebanon 24
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
06:25 | 2025-10-09
09/10/2025 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
Lebanon 24
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
06:16 | 2025-10-09
09/10/2025 06:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
06:14 | 2025-10-09
09/10/2025 06:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
06:08 | 2025-10-09
09/10/2025 06:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:34 | 2025-10-09
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
06:25 | 2025-10-09
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
06:16 | 2025-10-09
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
06:14 | 2025-10-09
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
06:08 | 2025-10-09
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
06:07 | 2025-10-09
بعد الحرب الأخيرة.. تحذير من وزارة الصحة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 13:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 13:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 13:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24