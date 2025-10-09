انقلاب شاحنة يتسبب بتسرب محروقات وقطع طريق في صيدا

أدّى انقلاب شاحنة على طريق طلعة المحافظ في مدينة إلى تسرب المحروقات من داخل محركها على الإسفلت، ما استدعى قطع الطريق أمام السيارات ريثما تتم إزالته، حرصًا على حياة المواطنين وتفاديًا لانزلاق مركباتهم بسبب خروج مادة البنزين أو الزيت جراء حادثة الانقلاب.

