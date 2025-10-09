26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انقلاب شاحنة يتسبب بتسرب محروقات وقطع طريق في صيدا
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدّى انقلاب شاحنة على طريق طلعة المحافظ في مدينة
صيدا
إلى تسرب المحروقات من داخل محركها على الإسفلت، ما استدعى قطع الطريق أمام السيارات ريثما تتم إزالته، حرصًا على حياة المواطنين وتفاديًا لانزلاق مركباتهم بسبب خروج مادة البنزين أو الزيت جراء حادثة الانقلاب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قطع طريق طلعة المحافظ في صيدا جراء انقلاب شاحنة وتسرب محروقات على الطريق
Lebanon 24
"لبنان24": قطع طريق طلعة المحافظ في صيدا جراء انقلاب شاحنة وتسرب محروقات على الطريق
09/10/2025 13:38:10
09/10/2025 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: انقلاب شاحنة عند مفرق المنصف باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور ناشطة في المحلة
Lebanon 24
التحكم المروري: انقلاب شاحنة عند مفرق المنصف باتجاه الطريق البحرية وحركة المرور ناشطة في المحلة
09/10/2025 13:38:10
09/10/2025 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب شاحنة على طريق قناريت - الغازية.. وهذا وضع السائق
Lebanon 24
انقلاب شاحنة على طريق قناريت - الغازية.. وهذا وضع السائق
09/10/2025 13:38:10
09/10/2025 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب شاحنة في بقرصونا ولا إصابات
Lebanon 24
انقلاب شاحنة في بقرصونا ولا إصابات
09/10/2025 13:38:10
09/10/2025 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
Lebanon 24
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
06:34 | 2025-10-09
09/10/2025 06:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
Lebanon 24
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
06:25 | 2025-10-09
09/10/2025 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
Lebanon 24
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
06:16 | 2025-10-09
09/10/2025 06:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
06:14 | 2025-10-09
09/10/2025 06:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
06:08 | 2025-10-09
09/10/2025 06:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:34 | 2025-10-09
نقابة المهندسين: تحرك قضائي لحماية جودة التعليم الهندسي
06:25 | 2025-10-09
في الأيام الدولية للتربية.. الروح القدس – الكسليك تفتح أبواب العالم أمام طلابها
06:16 | 2025-10-09
"أمناء بيروت" يحذر من تدهور بيئي ويطالب بحل جذري لأزمة النفايات
06:14 | 2025-10-09
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
06:08 | 2025-10-09
ابتكار لبناني جديد لتحديد مصادر المياه عبر الذكاء الاصطناعي
06:07 | 2025-10-09
بعد الحرب الأخيرة.. تحذير من وزارة الصحة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24