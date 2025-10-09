Advertisement

لبنان

انقلاب شاحنة يتسبب بتسرب محروقات وقطع طريق في صيدا

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:49
أدّى انقلاب شاحنة على طريق طلعة المحافظ في مدينة صيدا إلى تسرب المحروقات من داخل محركها على الإسفلت، ما استدعى قطع الطريق أمام السيارات ريثما تتم إزالته، حرصًا على حياة المواطنين وتفاديًا لانزلاق مركباتهم بسبب خروج مادة البنزين أو الزيت جراء حادثة الانقلاب.
