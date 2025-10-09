جهاز الاعلام في الكتائب رداً على "الأخبار": معلومات خطيرة تستوجب تحرك القضاء

Advertisement

في سياق حملتها على وزير العدل، طالعتنا صحيفة الأخبار في عددها اليوم بمقال غير موقّع يحمل جملة من المعلومات الخاطئة والمضللة، يبدو من خلاله أن الكاتب يملك معلومات عن اغتيال الوزير الجميّل.بناء عليه، يناشد جهاز الإعلام الجهات القضائية اعتبار هذا المقال اخباراً يستوجب سؤال صاحبه عن المعلومات التي يملكها حول الجريمة، لاستجلاء ما إذا كانت لدى الصحيفة معلومات لا تمتلكها أو ، وهو ما يطرح علامات استفهام جدّية حول مصادر هذه المعطيات.