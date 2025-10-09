Advertisement

لبنان

جهاز الاعلام في الكتائب رداً على "الأخبار": معلومات خطيرة تستوجب تحرك القضاء

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:14
Doc-P-1427147-638956089640389492.jpg
Doc-P-1427147-638956089640389492.jpg photos 0
صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي: 
في سياق حملتها على وزير العدل، طالعتنا صحيفة الأخبار في عددها اليوم بمقال غير موقّع يحمل جملة من المعلومات الخاطئة والمضللة، يبدو من خلاله أن الكاتب يملك معلومات عن اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميّل.
بناء عليه، يناشد جهاز الإعلام الجهات القضائية اعتبار هذا المقال اخباراً يستوجب سؤال صاحبه عن المعلومات التي يملكها حول الجريمة، لاستجلاء ما إذا كانت لدى الصحيفة معلومات لا تمتلكها الدولة اللبنانية أو القضاء، وهو ما يطرح علامات استفهام جدّية حول مصادر هذه المعطيات.
