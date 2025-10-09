26
لبنان
وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يبدأ جولته الأسترالية
Lebanon 24
09-10-2025
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهلّ الرئيس العالمي للجامعة
اللبنانية
الثقافية في العالم روجيه هاني، والأمين العام العالمي
جورج
أبي رعد، زيارتهما الرسمية إلى أوستراليا بلقاء القنصل العام اللبناني في ولاية نيو ساوث ويلز شربل معكرون في مقر إقامته بمدينة سيدني.
ورافق هاني وأبي رعد وفد من الجامعة ضمّ: رئيس المجلس القاري لأوستراليا ونيوزيلندا أنطوان كرم، رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي،
نائب رئيس
المجلس القاري إبراهيم الخوري، رئيس مجلس ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور شاين جحا، مسؤول العلاقات العامة رفول رحمة، ومسؤولة الإعلام ميراي شدياق.
وخلال اللقاء، ناقش المجتمعون أوضاع الجالية اللبنانية في أوستراليا وسبل دعمها وتعزيز التنسيق بين القنصلية العامة والجامعة اللبنانية الثقافية، بما يخدم مصالح المغتربين ويقوي روابطهم بلبنان.
وتطرّق
النقاش
إلى الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، حيث شدد الوفد على أهمية إشراك المغتربين في العملية
الانتخابية
بشكل كامل، عبر التصويت لـ128 نائباً، وليس فقط لستة نواب مخصصين للاغتراب، داعياً إلى تعديل القانون الانتخابي بما يضمن المساواة الكاملة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين في الحقوق السياسية.
وأشاد الرئيس هاني بـ"الدور الوطني للقنصل معكرون في رعاية أبناء الجالية ودعمه للمبادرات التي تعكس صورة
لبنان
المشرقة"، فيما ثمّن القنصل “الجهود التي تبذلها الجامعة في توحيد طاقات اللبنانيين المنتشرين حول العالم وتعزيز انتمائهم للوطن الأم".
(الوكالة الوطنية)
عن علاقته بالرئيس عون.. هذا ما قاله بري
Lebanon 24
عن علاقته بالرئيس عون.. هذا ما قاله بري
08:29 | 2025-10-09
09/10/2025 08:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية.. اجتماع موسع للمديرين العامين لتطوير الإدارة العامة
Lebanon 24
مجلس الخدمة المدنية.. اجتماع موسع للمديرين العامين لتطوير الإدارة العامة
08:28 | 2025-10-09
09/10/2025 08:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برئاسة سلام.. جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
برئاسة سلام.. جلسة لمجلس الوزراء
08:27 | 2025-10-09
09/10/2025 08:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة طرابلس وجمعية تجار زغرتا الزاوية.. بحث في تعزيز التعاون التجاري
Lebanon 24
غرفة طرابلس وجمعية تجار زغرتا الزاوية.. بحث في تعزيز التعاون التجاري
08:25 | 2025-10-09
09/10/2025 08:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لسلام
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لسلام
08:22 | 2025-10-09
09/10/2025 08:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
