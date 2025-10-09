Advertisement

لبنان

وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يبدأ جولته الأسترالية

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:14
Doc-P-1427148-638956090441670622.png
Doc-P-1427148-638956090441670622.png photos 0
استهلّ الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني، والأمين العام العالمي جورج أبي رعد، زيارتهما الرسمية إلى أوستراليا بلقاء القنصل العام اللبناني في ولاية نيو ساوث ويلز شربل معكرون في مقر إقامته بمدينة سيدني.
ورافق هاني وأبي رعد وفد من الجامعة ضمّ: رئيس المجلس القاري لأوستراليا ونيوزيلندا أنطوان كرم، رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي، نائب رئيس المجلس القاري إبراهيم الخوري، رئيس مجلس ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور شاين جحا، مسؤول العلاقات العامة رفول رحمة، ومسؤولة الإعلام ميراي شدياق.

وخلال اللقاء، ناقش المجتمعون أوضاع الجالية اللبنانية في أوستراليا وسبل دعمها وتعزيز التنسيق بين القنصلية العامة والجامعة اللبنانية الثقافية، بما يخدم مصالح المغتربين ويقوي روابطهم بلبنان.

وتطرّق النقاش إلى الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، حيث شدد الوفد على أهمية إشراك المغتربين في العملية الانتخابية بشكل كامل، عبر التصويت لـ128 نائباً، وليس فقط لستة نواب مخصصين للاغتراب، داعياً إلى تعديل القانون الانتخابي بما يضمن المساواة الكاملة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين في الحقوق السياسية.

وأشاد الرئيس هاني بـ"الدور الوطني للقنصل معكرون في رعاية أبناء الجالية ودعمه للمبادرات التي تعكس صورة لبنان المشرقة"، فيما ثمّن القنصل “الجهود التي تبذلها الجامعة في توحيد طاقات اللبنانيين المنتشرين حول العالم وتعزيز انتمائهم للوطن الأم".
 
(الوكالة الوطنية)
 
