تكريما لالتزامه في مكافحة السرطان.. اوتيل ديو ينال تقديرًا

بمناسبة للتوعية على سؤطانات النساء، نال مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل شهادة تقدير من للدفاع عن مرضى سرطانات النساء، وذلك تكريمًا لالتزامه المستمر في مكافحة السرطانات التي تصيب .وجاء في بيان صادر عن المستشفى أن "هذه الشهادة تؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المركز في دعم المريضات، ونشر رسائل التوعية والوقاية، ما يعكس إرادته الثابتة في تعزيز صحة المرأة ومواكبة المجتمع في جهود التوعية على هذه الأمراض".