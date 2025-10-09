Advertisement

لبنان

تكريما لالتزامه في مكافحة السرطان.. اوتيل ديو ينال تقديرًا

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:18
Doc-P-1427149-638956093314396666.png
Doc-P-1427149-638956093314396666.png photos 0
بمناسبة اليوم العالمي للتوعية على سؤطانات النساء، نال مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس شهادة تقدير من المجموعة الأوروبية للدفاع عن مرضى سرطانات النساء، وذلك تكريمًا لالتزامه المستمر في مكافحة السرطانات التي تصيب النساء في لبنان.
وجاء في بيان صادر عن المستشفى أن "هذه الشهادة تؤكد الدور المحوري  الذي يلعبه المركز في دعم المريضات، ونشر رسائل التوعية والوقاية، ما يعكس إرادته الثابتة في تعزيز صحة المرأة ومواكبة المجتمع في جهود التوعية على هذه الأمراض".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24